Сколько стоит квадратный метр в новостройках Киева

В июне 2026 года медиана стартовой цены на первичном рынке Киева составляет 1 340 долларов за квадратный метр, сообщает ЛУН.

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Самый дорогой сегмент – премиум. В таких новостройках средние цены достигают 3 610 долларов за квадратный метр. Бизнес-класс заметно дешевле – 1 780 долларов за квадратный метр. В комфорт-классе квадратный метр стоит 1 180 долларов, а в эконом-классе – 980 долларов.

Разница объясняется не только формальным делением на классы. Премиальные комплексы в столице обычно отличаются более дорогостоящими локациями, более высоким уровнем сервиса, приватностью и внутренней инфраструктурой.

Где в Киеве самый дорогой квадратный метр

Самым дорогим районом Киева на первичном рынке остается Печерский. Медиана стартовой цены здесь составляет 2 810 долларов за квадратный метр.

В других районах Киева цены ниже:

Шевченковский район – 1 730 долларов за квадратный метр;

Подольский район – 1 600 долларов за квадратный метр;

Оболонский район – 1 320 долларов за квадратный метр;

Голосеевский район – 1 320 долларов за квадратный метр;

Святошинский район – 1 300 долларов за квадратный метр;

Соломенский район – 1 260 долларов за квадратный метр;

Днепровский район – 1 120 долларов за квадратный метр.

Самыми дешевыми среди районов Киева являются Дарницкий и Деснянский. В Дарницком районе средняя стоимость составляет 1 090 долларов за квадратный метр. Самым доступным является Деснянский район, где квадратный метр в новостройках стоит 810 долларов.

Каковы цены на первичный рынок недвижимости в пригороде Киева

В пригороде Киева самые высокие цены в Ирпене и Вишневом – по 1 100 долларов за квадратный метр. Далее следует Софиевская Борщаговка, где медиана стартовой цены составляет 1 000 долларов за квадратный метр.

Буча и Петропавловская Борщаговка находятся на одном уровне – по 980 долларов за квадратный метр. В Крюковщине квадратный метр на первичном рынке стоит 930 долларов, в Вышгороде – 900 долларов, в Борисполе – 890 долларов.

Низкие цены – в Гатном и Броварах: 850 и 840 долларов за квадратный метр соответственно. Самым доступным среди пригородов является Гостомель. Там медиана стартовой цены на первичном рынке составляет 760 долларов за квадратный метр.

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке в районах Киева

В центре столицы стоимость квартир в несколько раз выше, чем в других районах города. Среди однокомнатных квартир самым дорогим остается Печерский район. Там медианная цена достигает 150 тысяч долларов. Самое дешевое такое жилье среди районов Киева стоит в Деснянском районе – 45,2 тысячи долларов.