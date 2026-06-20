Сколько стоят квартиры на вторичном рынке в районах Киева

По данным ЛУН, медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Киева подорожала на 8% за год и сейчас составляет 70 тысяч долларов.

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Среди однокомнатных квартир самым дорогим остается Печерский район. Там медианная цена достигает 150 тысяч долларов. Дешевле всего такое жилье среди районов Киева стоит в Деснянском районе – 45,2 тысячи долларов.

В других районах цены на однокомнатные квартиры следующие:

Шевченковский район – 95 тысяч долларов;

Голосеевский район – 79 тысяч долларов;

Подольский район – 77 тысяч долларов;

Дарницкий район – 66 тысяч долларов;

Днепровский район – 65 тысяч долларов;

Соломенский район – 62 тысячи долларов;

Оболонский район – 61,5 тысячи долларов;

Святошинский район – 50 тысяч долларов.

В сегменте двухкомнатных квартир ценовой разрыв между районами также значителен. В Печерском районе медианная цена составляет 220 тысяч долларов, а в Деснянском районе – 63,9 тысячи долларов.

В других районах двухкомнатные квартиры стоят следующим образом:

Шевченковский район – 137 тысяч долларов;

Голосеевский район – 123 тысячи долларов;

Подольский район – 107 тысяч долларов;

Дарницкий район – 96,8 тысячи долларов;

Соломенский район – 90 тысяч долларов;

Оболонский район – 86 тысяч долларов;

Днепровский район – 83,6 тысячи долларов;

Святошинский район – 70 тысяч долларов.

Для трехкомнатных квартир разница еще более заметна. В Печерском районе медианная цена такого жилья составляет 326 тысяч долларов, тогда как в Деснянском районе – 77 тысяч долларов.

В других районах трехкомнатные квартиры оцениваются следующим образом:

Шевченковский район – 215 тысяч долларов;

Голосеевский район – 161 тысяча долларов;

Соломенский район – 129 тысяч долларов;

Подольский район – 128 тысяч долларов;

Оболонский район – 120 тысяч долларов;

Днепровский район – 120 тысяч долларов;

Дарницкий район – 120 тысяч долларов;

Святошинский район – 95 тысяч долларов.

Как ремонт влияет на цену квартиры в Киеве

Ремонт заметно меняет стоимость жилья, однако эта разница зависит не только от состояния квартиры. Важными факторами остаются район, количество комнат и общий уровень цен в конкретной части города.

Среди однокомнатных квартир в самых дорогих районах разница между жильем с ремонтом и без ремонта наиболее заметна в Шевченковском районе. Там квартира с ремонтом стоит 120 тысяч долларов, а без ремонта – 85 тысяч долларов. В Подольском районе цены составляют 99 тысяч и 74 тысячи долларов соответственно. В Печерском районе однокомнатная квартира с ремонтом стоит 164 тысячи долларов, без ремонта – 145 тысяч долларов.

В более дешевых районах разница меньше в абсолютных цифрах. В Деснянском районе однокомнатная квартира с ремонтом стоит 47,4 тысячи долларов, без ремонта – 38 тысяч долларов. В Святошинском районе цены составляют 52 тысячи и 45 тысяч долларов соответственно.

Как ремонт влияет на цену квартиры в Киеве / Инфографика ЛУН

Что касается двухкомнатных квартир , наибольший разрыв среди перечисленных районов наблюдается в Подольском районе: жилье с ремонтом стоит 145 тысяч долларов, а без ремонта – 97 тысяч долларов. В Печерском районе двухкомнатная квартира с ремонтом стоит 240 тысяч долларов, без ремонта – 197 тысяч долларов. В Шевченковском районе цены составляют 148 тысяч и 125 тысяч долларов.

В Деснянском районе двухкомнатные квартиры с ремонтом стоят 67 тысяч долларов, без ремонта – 53,7 тысячи долларов. В Святошинском районе соответствующие цены составляют 73 тысячи и 65,7 тысячи долларов.

В сегменте трехкомнатных квартир ремонт также существенно влияет на цену. В Печерском районе квартира с ремонтом стоит 355 тысяч долларов, без ремонта – 281 тысячу долларов. В Шевченковском районе цены составляют 239 тысяч и 180 тысяч долларов, а в Голосеевском – 178 тысяч и 137 тысяч долларов.

В Деснянском и Святошинском районах трехкомнатных квартир без ремонта практически нет в предложении, поэтому сравнить их с отремонтированным жильем сложно. Квартиры с ремонтом в этих районах стоят 80 тысяч долларов в Деснянском и 95 тысяч долларов в Святошинском.

Почему старое жилье может быть дороже новостройки

Не все старые дома остаются перспективными. Лучше всего держат цену объекты, где провели комплексную модернизацию: обновили фасады и кровлю, заменили инженерные сети, отремонтировали подъезды и модернизировали лифты.

Ликвидные квартиры в исторических домах, качественных сталинках, центральных районах и модернизированных домах могут удерживать цену или дорожать вместе с рынком.