Какие квартиры старого фонда ценятся больше всего?

Наибольшую рыночную и инвестиционную ценность имеют квартиры, которые сложно повторить в современном строительстве, рассказала обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак.

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Прежде всего это жилье в исторических домах в центральных районах крупных городов, если такие объекты хорошо сохранились или прошли реставрацию.

К этой же категории относятся классические сталинки. Их ценят за простор, прочные конструкции и удобное расположение в районах, где уже есть транспорт, школы, магазины, парки и другая инфраструктура.

Спрос на такие квартиры сохраняется из-за ограниченного предложения. Новые исторические дома уже не строятся, а потому количество качественных объектов в старом фонде фактически не увеличивается.

Цена такого жилья может расти из-за:

большие окна;

высокие потолки;

толстые кирпичные стены;

хорошую шумоизоляцию;

расположение в районах с давно сформировавшейся инфраструктурой.

В Киеве, Львове и Одессе квартиры в ухоженных исторических домах часто стоят дороже, чем жилье комфорт-класса в современных жилых комплексах. В Киеве цена таких квартир может достигать 2 300 – 2 500 долларов за квадратный метр. Для сравнения: средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составляет около 1 750 долларов.

Почему старое жилье может стоить дороже новостройки?

Не все старые дома остаются перспективными. Лучше всего держат цену объекты, где провели комплексную модернизацию: обновили фасады и кровлю, заменили инженерные сети, отремонтировали подъезды и модернизировали лифты.

После таких работ старый жилой фонд может конкурировать с новостройками по уровню комфорта. При этом он сохраняет свои главные преимущества: центральное или удобное расположение, сформировавшуюся среду и инфраструктуру, которую не нужно ждать годами.

На цену старого жилья влияет не только возраст дома. Все большее значение приобретают уникальность, техническое состояние, качество управления и готовность совладельцев вкладываться в обновление.

Единого сценария для всего старого фонда не будет. Ликвидные квартиры в исторических домах, качественных сталинках, центральных районах и модернизированных домах могут удерживать цену или дорожать вместе с рынком.

Зато квартиры в изношенных домах без ремонта будут постепенно терять позиции. Если дом не обновлять, расходы на его содержание будут расти, а покупатели менее охотно будут вкладывать деньги в такую недвижимость.

Как год постройки влияет на стоимость аренды?

Самые высокие арендные ставки в Киеве зафиксированы в дореволюционных домах и новостройках. Зато квартиры в хрущевках и панельных домах остаются самыми доступными независимо от количества комнат.

Аренда однокомнатной квартиры в сталинке обойдется в среднем в 18 тысяч гривен, а в зданиях, построенных в 1991–2010 годах, – в 15 тысяч гривен. Самые низкие цены наблюдаются в хрущевках и панельных домах – 12 и 11 тысяч гривен соответственно.