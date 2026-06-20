Скільки коштують квартири на вторинці в районах Києва

За даними ЛУН, медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва здорожчала на 8% за рік та нині становить 70 тисяч доларів.

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Серед однокімнатних квартир найдорожчим залишається Печерський район. Там медіанна ціна сягає 150 тисяч доларів. Найдешевше таке житло серед районів Києва коштує у Деснянському районі – 45,2 тисячі доларів.

В інших районах ціни на однокімнатні квартири такі:

Шевченківський район – 95 тисяч доларів;

Голосіївський район – 79 тисяч доларів;

Подільський район – 77 тисяч доларів;

Дарницький район – 66 тисяч доларів;

Дніпровський район – 65 тисяч доларів;

Солом'янський район – 62 тисяч доларів;

Оболонський район – 61,5 тисячі доларів;

Святошинський район – 50 тисяч доларів.

У сегменті двокімнатних квартир ціновий розрив між районами також значний. У Печерському районі медіанна ціна становить 220 тисяч доларів, а в Деснянському районі – 63,9 тисячі доларів.

В інших районах двокімнатні квартири коштують так:

Шевченківський район – 137 тисяч доларів;

Голосіївський район – 123 тисяч доларів;

Подільський район – 107 тисяч доларів;

Дарницький район – 96,8 тисячі доларів;

Солом'янський район – 90 тисяч доларів;

Оболонський район – 86 тисяч доларів;

Дніпровський район – 83,6 тисячі доларів;

Святошинський район – 70 тисяч доларів.

Для трикімнатних квартир різниця ще помітніша. У Печерському районі медіанна ціна такого житла становить 326 тисяч доларів, тоді як у Деснянському районі – 77 тисяч доларів.

В інших районах трикімнатні квартири оцінюють так:

Шевченківський район – 215 тисяч доларів;

Голосіївський район – 161 тисячі доларів;

Солом'янський район – 129 тисяч доларів;

Подільський район – 128 тисяч доларів;

Оболонський район – 120 тисяч доларів;

Дніпровський район – 120 тисяч доларів;

Дарницький район – 120 тисяч доларів;

Святошинський район – 95 тисяч доларів.

Як ремонт впливає на ціну квартири в Києві

Ремонт помітно змінює вартість житла, однак ця різниця залежить не лише від стану квартири. Важливими залишаються район, кількість кімнат і загальний рівень цін у конкретній частині міста.

Серед однокімнатних квартир у найдорожчих районах різниця між житлом з ремонтом і без ремонту найбільше помітна у Шевченківському районі. Там квартира з ремонтом коштує 120 тисяч доларів, а без ремонту – 85 тисяч доларів. У Подільському районі ціни становлять 99 тисяч і 74 тисячі доларів відповідно. У Печерському районі однокімнатна квартира з ремонтом коштує 164 тисячі доларів, без ремонту – 145 тисяч доларів.

У дешевших районах різниця менша в абсолютних цифрах. У Деснянському районі однокімнатна квартира з ремонтом коштує 47,4 тисячі доларів, без ремонту – 38 тисяч доларів. У Святошинському районі ціни становлять 52 тисячі та 45 тисяч доларів відповідно.

Як ремонт впливає на ціну квартири в Києві / Інфографіка ЛУН

Для двокімнатних квартир найбільший розрив серед наведених районів видно у Подільському районі: житло з ремонтом коштує 145 тисяч доларів, а без ремонту – 97 тисяч доларів. У Печерському районі двокімнатна квартира з ремонтом коштує 240 тисяч доларів, без ремонту – 197 тисяч доларів. У Шевченківському районі ціни становлять 148 тисяч і 125 тисяч доларів.

У Деснянському районі двокімнатні квартири з ремонтом коштують 67 тисяч доларів, без ремонту – 53,7 тисячі доларів. У Святошинському районі відповідні ціни становлять 73 тисячі та 65,7 тисячі доларів.

У сегменті трикімнатних квартир ремонт також суттєво впливає на ціну. У Печерському районі квартира з ремонтом коштує 355 тисяч доларів, без ремонту – 281 тисячу доларів. У Шевченківському районі ціни становлять 239 тисяч і 180 тисяч доларів, а в Голосіївському – 178 тисяч і 137 тисяч доларів.

У Деснянському та Святошинському районах трикімнатних квартир без ремонту майже немає у пропозиції, тому порівняти їх із відремонтованим житлом складно. Квартири з ремонтом у цих районах коштують 80 тисяч доларів у Деснянському та 95 тисяч доларів у Святошинському.

Чому старе житло може бути дорожчим за новобудову

Перспективними залишаються не всі старі будинки. Найкраще ціну тримають об'єкти, де провели комплексну модернізацію: оновили фасади й покрівлю, замінили інженерні мережі, відремонтували під'їзди та модернізували ліфти.

Ліквідні квартири в історичних будинках, якісних сталінках, центральних районах і модернізованих будинках можуть утримувати ціну або дорожчати разом із ринком.