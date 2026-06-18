Де найбільший попит на купівлю однокімнатних квартир
OLX Нерухомість проаналізували ринок купівлі та оренди однокімнатних квартир в Україні за перше півріччя 2026 року. За основу взяли середню кількість відгуків на одне оголошення про продаж або оренду житла.
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Серед покупців найбільший інтерес до однокімнатних квартир був у Черкаській області. Там одне оголошення про продаж такого житла в середньому збирало 13 відгуків.
Високі показники також мали кілька інших регіонів:Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
- Кіровоградська область – близько 11 відгуків;
- Волинська область – 9 відгуків;
- Чернівецька область – близько 9 відгуків;
- Запорізька область – близько 8 відгуків.
Ще в кількох регіонах попит також був високим щодо кількості доступних пропозицій. У Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській областях та Києві на одне оголошення про продаж однокімнатної квартири припадало в середньому близько 6 відгуків.
Де найважче орендувати однокімнатну квартиру
На ринку оренди перше місце за кількістю відгуків посіла Запорізька область. Попри близькість до лінії фронту, попит на однокімнатні квартири там залишається високим: одне оголошення в середньому отримувало 35 відгуків.
Високу конкуренцію за оренду також зафіксували у кількох областях:
- Кіровоградська область – близько 29 відгуків;
- Харківська область – близько 28 відгуків;
- Черкаська область – близько 26 відгуків;
- Сумська область – 25 відгуків.
Помітний інтерес до оренди однокімнатного житла є й у Житомирській, Полтавській, Чернівецькій, Миколаївській та Закарпатській областях. У цих регіонах кожна пропозиція збирала від 18 до 21 відгуку.
Як зазначають експерти, така кількість відгуків може свідчити про те, що доступних квартир у частині областей замало для стабільного попиту. У прифронтових регіонах додатковим фактором може бути пошкодження або втрата житла через бойові дії. Це збільшує потребу в житлі серед місцевих мешканців і внутрішньо переміщених осіб.
Де в Україні можна купити квартиру до 60 тисяч доларів
У травні близько 30% усіх пропозицій на ринку припадали на діапазон від 30 до 60 тисяч доларів. Цей сегмент також залишається одним із найпопулярніших серед покупців.
Майже половина таких об'єктів – однокімнатні квартири, а саме 49%. Найскладніше знайти квартиру до 60 тисяч доларів у Києві та Львові.