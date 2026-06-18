Де найбільший попит на купівлю однокімнатних квартир

OLX Нерухомість проаналізували ринок купівлі та оренди однокімнатних квартир в Україні за перше півріччя 2026 року. За основу взяли середню кількість відгуків на одне оголошення про продаж або оренду житла.

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Серед покупців найбільший інтерес до однокімнатних квартир був у Черкаській області. Там одне оголошення про продаж такого житла в середньому збирало 13 відгуків.

Високі показники також мали кілька інших регіонів:

Кіровоградська область – близько 11 відгуків;

Волинська область – 9 відгуків;

Чернівецька область – близько 9 відгуків;

Запорізька область – близько 8 відгуків.

Ще в кількох регіонах попит також був високим щодо кількості доступних пропозицій. У Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській областях та Києві на одне оголошення про продаж однокімнатної квартири припадало в середньому близько 6 відгуків.

Де найважче орендувати однокімнатну квартиру

На ринку оренди перше місце за кількістю відгуків посіла Запорізька область. Попри близькість до лінії фронту, попит на однокімнатні квартири там залишається високим: одне оголошення в середньому отримувало 35 відгуків.

Високу конкуренцію за оренду також зафіксували у кількох областях:

Кіровоградська область – близько 29 відгуків;

Харківська область – близько 28 відгуків;

Черкаська область – близько 26 відгуків;

Сумська область – 25 відгуків.

Помітний інтерес до оренди однокімнатного житла є й у Житомирській, Полтавській, Чернівецькій, Миколаївській та Закарпатській областях. У цих регіонах кожна пропозиція збирала від 18 до 21 відгуку.

Як зазначають експерти, така кількість відгуків може свідчити про те, що доступних квартир у частині областей замало для стабільного попиту. У прифронтових регіонах додатковим фактором може бути пошкодження або втрата житла через бойові дії. Це збільшує потребу в житлі серед місцевих мешканців і внутрішньо переміщених осіб.

Де в Україні можна купити квартиру до 60 тисяч доларів

У травні близько 30% усіх пропозицій на ринку припадали на діапазон від 30 до 60 тисяч доларів. Цей сегмент також залишається одним із найпопулярніших серед покупців.

Майже половина таких об'єктів – однокімнатні квартири, а саме 49%. Найскладніше знайти квартиру до 60 тисяч доларів у Києві та Львові.