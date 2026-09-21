"Больше похожа на сарай": какой дом в деревне купила супружеская пара из Киева

Супруги из Киева променяли жизнь в городе на старый дом в деревне. Низкая цена означала и немало работы – часть дома придется перестроить, а водопровод и канализацию проложить с нуля.

Как супруги купили старый дом и что обнаружили внутри

Пара из Киева решила переехать в деревню и приобрела старый дом, рассказала владелица на странице tmashaa.

По словам Марички, сейчас дом больше похож на сарай, однако это не стало неожиданностью – они понимали, что более дешевое жилье потребует немало работы.

После покупки внутри осталось много вещей предыдущих жильцов. В гостиной стояли сервант, ковер, детский синтезатор и пакеты со старыми вещами. В спальне супруги обнаружили кресло-качалку, одеяла, подушки и старый телевизор.

Как выглядит дом / Фото со страницы tmashaa

На кухне сохранились зеленые стены, старая мебель и газовая плита, а часть электропроводки осталась открытой. Маричка уже начала разбирать вещи и постепенно освобождать помещение.

В доме нет централизованного водоснабжения и канализации. Прежде чем приступать к масштабным работам, супруги планируют пригласить специалистов, которые должны оценить состояние дома и подсчитать, во сколько обойдется прокладка необходимых коммуникаций.

Также планируется демонтаж старой пристройки и строительство новой. После этого владельцы хотят подвести воду и обустроить канализацию. Маричка признается, что до выбора плитки и мебели еще далеко, хотя уже хочется думать и о будущем интерьере.

Напомним, украинец восстанавливает 100-летний дом у Днестра, который приобрел несколько месяцев назад. За это время он уже провел воду и канализацию, начал обустраивать ванную комнату и приобрел чугунную печь для отопления.