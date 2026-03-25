Купили дом за 5 тысяч в вымирающем селе в Одесской области: как изменился дом после ремонта

Супруги купили заброшенный старый дом в Одесской области и превратили его в полноценное жилье. Владелица дома Анастасия Сокол поделилась в соцсетях результатами ремонта и опытом жизни за городом.

Сколько стоил дом в Одесской области?

Дом приобрели в 2021 году за 5 тысяч долларов. На момент покупки площадь составляла около 50 квадратных метров, а участок – 1 гектар, рассказала Анастасия Сокол в соцсетях.

По словам владелицы, дом был заброшен и пустовал примерно 5 лет. В доме не было воды и газа, территория заросла, во дворе оставались старые постройки и мусор. Решение о покупке супруги приняли быстро – в день первого осмотра.

Сколько потратили на ремонт и как изменили дом?

В ремонт и обустройство дома вложили около 30 тысяч долларов. После перестройки площадь увеличилась до 90 квадратных метров: основная часть имеет 60 – 65 квадратных метров, еще около 25 квадратных метров добавили благодаря пристройке.

Во время работ часть старых стен снесли, новые построили по собственному плану. Добавили ванную комнату, техническое помещение и гардеробную. Пространство перепланировали, чтобы сделать его более открытым. Установили новые пластиковые окна, одно из окон в гостиной заложили.

В доме обустроили кухню-гостиную, где проводят больше всего времени, а также отдельную комнату, которая сочетает спальню и офис. Мебель преимущественно покупали постепенно, часть оставили от предыдущих владельцев. Кухонную столешницу изготовили самостоятельно вместе с местным мастером.

Дом отапливает большая печь, которая обошлась примерно в 2 тысячи долларов. Она прогревает все помещения. Также сделали теплый пол в гостиной и ванной. Централизованного газа нет – используют газовый баллон.

Печь в доме / Скриншот 24 Канала из соцсетей Анастасии Сокол

Отдельно обустроили скважину глубиной около 12 метров. Окна и двери стоили примерно 1 800 долларов – в доме установили большие окна и стеклянные двери, что нетипично для сельских домов этой местности.

Основное здание построено из глины и соломы, что создает дополнительные нюансы: в помещении накапливается влага, поэтому владельцы планируют сделать вентиляцию и утепление.

О каких преимуществах жизни в селе рассказывает автор?

Анастасия с мужем живут в доме уже 3,5 года. Сначала они совмещали жизнь в городе и селе, постепенно завершали ремонт, а последний год живут там почти постоянно.

Среди ключевых преимуществ – автономность. В доме есть собственная скважина, а печь обеспечивает тепло независимо от внешних условий. Также в планах установить солнечные панели.

Жизнь в селе – это про баланс. С одной стороны – физический труд и ремонты. А с другой – йога в своем дворе, природа, своя вода и энергонезависимость,

– говорит Анастасия.

В то же время автор обращает внимание и на сложности. В селе почти нет работы, поэтому без онлайн-дохода или собственного дела жить сложно. Также отсутствуют аптеки, а магазины имеют ограниченный ассортимент, поэтому супруги пользуются доставкой из интернет-магазинов.

Еще один минус – физический труд: уход за территорией, уборка, работа на участке и сезонные работы. Зимой активностей меньше, а условия могут быть сложнее.

Несмотря на это, супруги обустроили не только основной дом, но и работают над гостевым пространством в летней кухне, где уже останавливались родственники и друзья.

