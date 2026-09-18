Почти 6 миллиардов долларов на недвижимость: сколько жилья украинцы купили в Польше

За последние годы украинцы стали одними из самых активных покупателей жилья в Польше. В 2025 году они приобрели больше жилой площади, чем все остальные иностранцы вместе взятые.

Сколько недвижимости украинцы приобрели в Польше в 2020–2025 годах

В 2020–2025 годах граждане Украины приобрели в Польше около 38,5 тысячи объектов недвижимости. Общая стоимость этих покупок составила примерно 5,95 миллиарда долларов, рассказал 24 Каналу соучредитель FERO Development Виктор Забоенко.

В 2025 году украинцы купили 548 тысяч квадратных метров жилья – больше, чем граждане всех других стран вместе взятых. На них пришлось 54,8% всей жилой площади, приобретенной иностранными физическими лицами. Для сравнения: граждане Беларуси купили 191,7 тысячи квадратных метров.

Расла и доля украинцев среди иностранных покупателей. Если в 2020 году она составляла около 39%, то в 2025-м – уже 52,5%. В то же время по количеству покупок на тысячу украинцев Польша уступает Испании.

В 2025 году на тысячу украинцев в Польше приходилось около шести покупок, тогда как в Испании – 12,5. То есть лидерство Польши объясняется прежде всего масштабом украинской общины и тем, что все больше людей переходят от аренды к собственному жилью,

– пояснил Виктор Забоенко.

Средняя цена квадратного метра для украинских покупателей в 2025 году составляла около 12,5 тысяч злотых, а средняя стоимость одного объекта – примерно 155 тысяч долларов. Преимущественно украинцы покупают жилье среднего ценового сегмента, а не элитные объекты в самых дорогих районах.

Как украинцы покупают жилье в Польше в кредит

Значительная часть кредитов украинцев в польских банках приходится на ипотеку. Всего 184 тысячи граждан Украины имеют кредитные обязательства на 13,6 миллиарда злотых, а 78% этой суммы составляют ипотечные кредиты.

Средний размер ипотеки украинского заемщика – 459 тысяч злотых. Это меньше, чем у граждан Беларуси, где средняя сумма составляет 648 тысяч злотых, и других иностранцев – 652 тысячи.

Украинцы также реже просрочивают выплаты по кредитам. Доля кредитов с просрочкой более 90 дней составляет 0,4%, тогда как среди граждан Польши – 3,3–3,9%, а среди других иностранцев – 11–12%.

Напомним, квартиры в Польше стоят в среднем в три раза дороже, чем в Украине. Жилье площадью 30–40 квадратных метров там оценивалось примерно в 124 тысячи долларов, тогда как в Украине – в 39 тысяч.