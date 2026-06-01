Как отличаются цены на квартиры в Украине и Польше?

По данным исследования OLX Недвижимость, в апреле 2026 года медианная стоимость аналогичной квартиры в Польше площадью составляла в среднем 124 тысячи долларов.

Среди украинских городов самую высокую медианную стоимость жилья зафиксировали во Львове. Там квартира площадью 30 – 40 квадратных метров стоила 62 тысячи долларов. В Киеве показатель составлял 57 тысяч долларов, а в Одессе – 40 тысяч долларов.

Самые низкие цены были в городах востока и юго-востока Украины. В Днепре медианная стоимость квартиры такого формата составляла 28,7 тысячи долларов, а в Харькове – 25 тысяч долларов.

В Польше самым дорогим городом стала Варшава. Там квартира площадью 30 – 40 квадратных метров стоила в среднем 40 квадратных метров 172 тысячи долларов. Это более чем втрое превышает показатель Киева. В Гданьске и Кракове медианная стоимость такого жилья составляла 162 тысячи долларов. Во Вроцлаве показатель достиг 146 тысяч долларов, а в Познани – 132 тысяч долларов.

На рынок недвижимости в Украине продолжают влиять война и ситуация с безопасностью. В регионах, расположенных ближе к линии фронта, медианные цены на жилье остаются ниже.

Как отличается спрос на жилье в этих странах?

Спрос на квартиры площадью 30 – 40 квадратных метров в Украине примерно на 23% выше, чем в Польше.

В то же время в Варшаве количество откликов на объявления о продаже жилья было на 45% больше, чем в Киеве. В других крупных польских городах интерес к такому жилью оказался ниже, чем в крупнейших областных центрах Украины. В зависимости от города разница составляла от 1,5 до 2 раз.

После Киева больше всего откликов на объявления о продаже квартир получила Одесса. Третье место занял Харьков. Во Львове, несмотря на самую высокую медианную стоимость жилья среди украинских городов, спрос был ниже, чем в Одессе и Харькове.

Количество объявлений о продаже квартир в двух странах оставалось почти одинаковым. В апреле 2026 года в Украине таких предложений было лишь на 2% больше, чем в Польше.

Сколько жилья купили украинцы в Польше?

Как пишет InPoland, в 2025 году иностранцы приобрели в Польше более 17,3 тысячи квартир общей площадью более 1 миллиона квадратных метров. Самыми активными покупателями недвижимости среди иностранцев стали граждане Украины. За год они приобрели 9,2 тысячи квартир общей площадью 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем все остальные иностранцы вместе взятые.

В польских медиа отмечают, что спрос на жилье среди украинцев заметно вырос после начала полномасштабной войны в 2022 году. С тех пор количество сделок с участием граждан Украины на польском рынке жилья выросло в пять раз.