Як відрізняються ціни на квартири в Україні та Польщі?

За даними дослідження OLX Нерухомість, у квітні 2026 року медіанна вартість аналогічної квартири у Польщі площею становила в середньому 124 тисячі доларів.

Серед українських міст найвищу медіанну вартість житла зафіксували у Львові. Там квартира площею 30 – 40 квадратних метрів коштувала 62 тисячі доларів. У Києві показник становив 57 тисяч доларів, а в Одесі – 40 тисяч доларів.

Найнижчі ціни були у містах сходу та південного сходу України. У Дніпрі медіанна вартість квартири такого формату становила 28,7 тисячі доларів, а в Харкові – 25 тисяч доларів.

У Польщі найдорожчим містом стала Варшава. Там квартира площею 30 – 40 квадратних метрів коштувала в середньому 172 тисячі доларів. Це більш ніж утричі перевищує показник Києва. У Гданську та Кракові медіанна вартість такого житла становила 162 тисячі доларів. У Вроцлаві показник сягнув 146 тисяч доларів, а в Познані – 132 тисяч доларів.

На ринок нерухомості в Україні продовжують впливати війна та безпекова ситуація. У регіонах, розташованих ближче до лінії фронту, медіанні ціни на житло залишаються нижчими.

Як різниться попит на житло в цих країнах?

Попит на квартири площею 30 – 40 квадратних метрів в Україні приблизно на 23% вищий, ніж у Польщі.

Водночас у Варшаві кількість відгуків на оголошення про продаж житла була на 45% більшою, ніж у Києві. В інших великих польських містах інтерес до такого житла виявився нижчим, ніж у найбільших обласних центрах України. Залежно від міста різниця становила від 1,5 до 2 разів.

Після Києва найбільше відгуків на оголошення про продаж квартир отримала Одеса. Третє місце посів Харків. У Львові, попри найвищу медіанну вартість житла серед українських міст, попит був нижчим, ніж в Одесі та Харкові.

Кількість оголошень про продаж квартир у двох країнах залишалася майже однаковою. У квітні 2026 року в Україні таких пропозицій було лише на 2% більше, ніж у Польщі.

Скільки житла купили українці у Польщі?

Як пише InPoland, у 2025 році іноземці придбали у Польщі понад 17,3 тисячі квартир загальною площею понад 1 мільйон квадратних метрів. Найактивнішими покупцями нерухомості серед іноземців стали громадяни України. За рік вони придбали 9,2 тисячі квартир загальною площею 548 тисяч квадратних метрів. Це більше, ніж усі інші іноземці разом.

У польських медіа зазначають, що попит на житло серед українців помітно зріс після початку повномасштабної війни у 2022 році. Відтоді кількість угод за участю громадян України на польському ринку житла зросла вп'ятеро.