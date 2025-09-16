В Белой Церкви появилась в продаже недвижимость с уникальным интерьером. Комнаты там настолько яркие, что пользователи назвали его "исправительной колонией для "бежевых мам".

Виртуальный обзор жилья опубликовала в тиктоке риелтор. Цена за "мечту максималиста" не указана, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на видео пользовательницы Natali rieltor.

Как выглядит жилье с потрясающим интерьером?

В описании риелтор отметила, что продает именно часть дома. Первая – состоит из кухни, санузла, комнаты и просторного бомбоубежища. А во второй части есть кухня, санузел и две комнаты, одна из которых проходная. Какая именно часть дома в продаже – не указано. Все детали надо уточнять по телефону.

На фото и видео видно, что в доме есть комнаты с зеленым, красным, розовым и синим интерьерами. Мебели и декора там хватает – все "по-богатому". Сам дом снаружи окрашен в зеленый цвет.

Интерьер в стиле "максимализм" / Скриншоты видео Natali rieltor

Интерьер активно обсуждают в соцсетях, в частности в Threads. Пользователи пишут, что комментарий с тиктока о "исправительной колонии для "бежевых мам" заслуживает оценки 100 из 10.

Справка. "Бежевые мамы" – это тренд, появившийся в социальных сетях в 2023 году. Он означает пастельные оттенки во всем – интерьере, одежде, игрушках. Так называемые "бежевые мамы" окружают себя и ребенка вещами только приглушенных цветов.

Вот какие еще мысли оставили комментаторы:

Жаль только что не хватило комнаты для желтого .

. Зачем кто-то украл мой дизайн дома в симс и реализовал его?

На самом деле это прекрасно, что человек потратил кучу времени, лишь бы сделать так, как нравится ему. Но мне плохо от количества визуального шума.

Розовый туалет – то, конечно, оригинально. Но в целом очень классный вид имеет !

! Дом-веселка, в каждой комнате свой цвет и все такое "богемное" и пылесборное, но под сдачу вполне подойдет. Уверена, ценители найдутся.

Стоит отметить, что жилье продают "пустым", очевидно, без мебели и декора. Риелторка пишет, что это "даст возможность новым владельцам обустроить пространство на свой вкус и создать интерьер в собственных цветах".

Какой стиль дизайна сейчас в тренде?

Кажется, владельцы дома в Белой Церкви не ошиблись с дизайном интерьера, ведь в 2025 году едва ли не самым трендовым стилем является максимализм. Побеленные кухни с серыми шкафами и минималистские спальни с бежевой мебелью понемногу отходят на второй план.

Как пишут в популярном журнале Elle Decor, максимализм в 2025 году приобрел некоторые особенности. Если в прошлом году он был винтажный, то в этом году – эклектичный. Это означает создание своеобразного хаоса, сочетание часто несочетаемых вещей, например исторической и современной мебели. Идея заключается в том, чтобы жить в комфортной среде и украшать свой дом так, как нравится.