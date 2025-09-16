У Білій Церкві з'явилася в продажі нерухомість з унікальним інтер'єром. Кімнати там настільки яскраві, що користувачі назвали його "виправною колонією для "бежевих мам".

Віртуальний огляд житла опублікувала в тіктоці рієлторка. Ціна за "мрію максималіста" не вказана, розповідає 24 Канал, посилаючись на відео користувачки Natali rieltor.

Який вигляд має житло з приголомшливим інтер'єром?

В описі рієлторка зазначила, що продає саме частину будинку. Перша – складається з кухні, санвузла, кімнати та просторого бомбосховища. А в другій частині є кухня, санвузол і дві кімнати, одна з яких прохідна. Яка саме частина будинку в продажі – не вказано. Усі деталі треба уточнювати телефоном.

На фото та відео видно, що в будинку є кімнати із зеленим, червоним, рожевим та синім інтер'єрами. Меблів та декору там не бракує – усе "по-багатому". Сам будинок зовні пофарбований у зелений колір.

Інтер'єр у стилі "максималізм" / Скриншоти відео Natali rieltor

Інтер'єр активно обговорюють у соцмережах, зокрема в Threads. Користувачі пишуть, що коментар з тіктока про "виправну колонію для "бежевих мам" заслуговує на оцінку 100 з 10.

Довідка. "Бежеві мами" – це тренд, що з'явився в соціальних мережах у 2023 році. Він означає пастельні відтінки у всьому – інтер'єрі, одязі, іграшках. Так звані "бежеві мами" оточують себе та дитину речами лише приглушених кольорів.

Ось які ще думки залишили коментатори:

Шкода тільки що не вистачило кімнати для жовтого .

. Навіщо хтось вкрав мій дизайн дому в сімс і реалізував його?

Насправді це прекрасно, що людина витратила купу часу, аби зробити так, як подобається їй. Але мені зле від кількості візуального шуму.

Рожевий туалет – то, звісно, оригінально. Але в цілому дуже класний вигляд має !

! Будинок-веселка, в кожній кімнаті свій колір і все таке "богемне" і пилозбірне, але під здачу цілком підійде. Впевнена, поціновувачі знайдуться.

Варто зазначити, що житло продають "порожнім", очевидно, без меблів та декору. Рієлторка пише, що це "дасть можливість новим власникам облаштувати простір на свій смак та створити інтер'єр у власних кольорах".

Який стиль дизайну зараз у тренді?

Здається, власники будинку в Білій Церкві не помилилися із дизайном інтер'єру, адже у 2025 році чи не найтрендовішим стилем є максималізм. Побілені кухні із сірими шафами та мінімалістські спальні з бежевими меблями помалу відходять на другий план.

Як пишуть у популярному журналі Elle Decor, максималізм у 2025 році набув деяких особливостей. Якщо минулого року він був вінтажний, то цьогоріч – еклектичний. Це означає створення своєрідного хаосу, поєднання часто непоєднуваних речей, наприклад історичних та сучасних меблів. Ідея полягає в тому, щоб жити в комфортному середовищі та оздоблювати свій дім так, як подобається.