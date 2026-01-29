Без воды и электроэнергии: как британская пара живет в крошечном доме

Молодая британская пара решила покинуть город и жить в деревне без водопровода и электричества. Они выбрали крошечный дом, который позволяет экономить и вести автономную жизнь среди природы.

Почему они решили отказаться от коммуникаций?

Либби Рамсден и ее парень Олли отказались от аренды из-за высоких тарифов и купили маленький дом за 11 тысяч фунтов стерлингов, пишет The Sun.

Он установлен на участке сельскохозяйственной земли, которую предоставила семья Олли. Дом имеет спальню, ванную, кухню и гостиную, но не подключен к водоснабжению или электричеству. Они собирают дождевую воду и фильтруют ее.

К слову, по данным Rightmove, средняя стоимость дома в графстве Йоркшир, где живут Либби и ее парень, составляет 200 тысяч фунтов стерлингов (около 9,7 миллиона гривен).

Маленький дом, который приобрели Либби и Олли / Фото The Sun

Теперь вместо 12 тысяч фунтов стерлингов в год за аренду жилья они тратят около 2 000 фунтов стерлингов на аренду земли, налоги и повседневные нужды. Автономный образ жизни дает свободу и новый опыт, а одновременно формирует дисциплину и навыки самостоятельного планирования каждого дня.

Девушка рассказала, что первые месяцы жизни в небольшом пространстве были непростыми, ведь приходилось привыкать к новому ритму, организовывать быт и находить баланс между работой и отдыхом.

Интерьер в домике / Фото The Sun

Жизнь без электричества заставила их купить небольшой генератор, который работает только час в день для нагрева воды и вечернего света. В доме нет телевизора и холодильника, а одежду стирают в местной прачечной.

Свободное время пара посвящает развитию собственного бизнеса по производству мыла из козьего молока, натурального меда и изделий из пчелиного воска. Отсутствие ипотеки и коммунальных счетов позволяет полностью сосредоточиться на проектах и снизить ежегодные расходы в шесть раз.

Что известно о маленьких домах в других странах?

Американка из Хьюстона показала свой крошечный дом площадью 37 квадратных метров, в котором высота потолков очень низкая, и практически невозможно стоять прямо.

Жилье оборудовано кухней, санузлом и жилой зоной, а мансардный этаж используется как спальня. Из-за ограниченного пространства передвигаться приходится сидя или на четвереньках.

Дом продуман так, чтобы максимально экономить место, но его компактность вызвала бурные реакции пользователей: одни восхищаются планировкой, другие – ощущением тесноты и дискомфорта.