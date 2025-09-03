Чешская пиратская партия выступила с инициативой резко повысить налог на недвижимость для граждан России, не проживающих в стране. Речь идет об увеличении в 68 раз, что символично отсылает к 1968 году –времени советского вторжения в Чехословакию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Radio Prague International.

Кого коснется новый налог?

Лидер партии Зденек Гржиб объяснил, что нововведение будет касаться только россиян-нерезидентов, которые скупали квартиры в Праге и других городах как инвестиции, не проживая в них. Зато те граждане РФ, которые получили убежище в Чехии, не будут подпадать под повышенное налогообложение.

Мы можем опираться на санкционный список МИД, это позволит четко определить, кого будет касаться налог,

– уточнил Гржиб.

Почему это важно? Массовая скупка жилья иностранцами искусственно уменьшает его доступность для молодых чехов.

Ненормально, когда россияне-нерезиденты владеют здесь пустыми квартирами, купленными как инвестиция, а молодым людям негде жить,

– заявили в партии.



В Чехии предлагают в 68 раз поднять налог на недвижимость для россиян / Фото Unsplash

Кроме того, политическая сила предлагает построить около 200 тысяч новых квартир в течение ближайших четырех лет. Также планируется дополнительно обложить налогом земельные участки под застройку в специальных зонах, если на них не ведутся работы.

Что известно о доступности жилья в Чехии?