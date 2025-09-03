Россиянам в Чехии готовят сюрприз: налог на жилье вырастет в десятки раз
- Чешская пиратская партия предлагает повысить налог на недвижимость для россиян-нерезидентов в 68 раз, чтобы ограничить инвестиции в жилье, которое остается пустым.
- Запланировано построить 200 тысяч новых квартир и дополнительно обложить налогом незастроенные земельные участки, чтобы улучшить доступность жилья для молодых чехов.
- Проблема доступности жилья в Чехии обостряется из-за активной скупки недвижимости иностранцами, что оставляют ее пустой, и обсуждаются более жесткие меры после вторжения России в Украину.
Чешская пиратская партия выступила с инициативой резко повысить налог на недвижимость для граждан России, не проживающих в стране. Речь идет об увеличении в 68 раз, что символично отсылает к 1968 году –времени советского вторжения в Чехословакию.
Кого коснется новый налог?
Лидер партии Зденек Гржиб объяснил, что нововведение будет касаться только россиян-нерезидентов, которые скупали квартиры в Праге и других городах как инвестиции, не проживая в них. Зато те граждане РФ, которые получили убежище в Чехии, не будут подпадать под повышенное налогообложение.
Мы можем опираться на санкционный список МИД, это позволит четко определить, кого будет касаться налог,
– уточнил Гржиб.
Почему это важно? Массовая скупка жилья иностранцами искусственно уменьшает его доступность для молодых чехов.
Ненормально, когда россияне-нерезиденты владеют здесь пустыми квартирами, купленными как инвестиция, а молодым людям негде жить,
– заявили в партии.
Кроме того, политическая сила предлагает построить около 200 тысяч новых квартир в течение ближайших четырех лет. Также планируется дополнительно обложить налогом земельные участки под застройку в специальных зонах, если на них не ведутся работы.
Что известно о доступности жилья в Чехии?
- Проблема доступности жилья в Чехии обостряется уже несколько лет. Прага регулярно входит в списки европейских городов с наиболее недоступной недвижимостью: средняя цена квартиры в столице превышает 15 годовых зарплат.
- Одной из причин является активная скупка жилья иностранными инвесторами, которые оставляют его пустым или сдают посуточно.
- Дискуссии об ограничениях для граждан "недружественных государств" усилились после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Часть политиков призывает к более жестким мерам, в частности повышению налогов, чтобы остановить спекуляции на рынке недвижимости.