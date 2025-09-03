Чеська піратська партія виступила з ініціативою різко підвищити податок на нерухомість для громадян Росії, які не проживають у країні. Мовиться про збільшення у 68 разів, що символічно відсилає до 1968 року – часу радянського вторгнення до Чехословаччини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Radio Prague International.

Кого торкнеться новий податок?

Лідер партії Зденек Гржиб пояснив, що нововведення стосуватиметься лише росіян-нерезидентів, які скуповували квартири у Празі та інших містах як інвестиції, не проживаючи в них. Натомість ті громадяни РФ, які отримали притулок у Чехії, не підпадатимуть під підвищене оподаткування.

Ми можемо спиратися на санкційний список МЗС, це дозволить чітко визначити, кого стосуватиметься податок,

– уточнив Гржиб.

Чому це важливо? Масове скуповування житла іноземцями штучно зменшує його доступність для молодих чехів.

Ненормально, коли росіяни-нерезиденти володіють тут порожніми квартирами, купленими як інвестиція, а молодим людям ніде жити,

У Чехії пропонують у 68 разів підняти податок на нерухомість для росіян / Фото Unsplash

Крім того, політична сила пропонує збудувати близько 200 тисяч нових квартир протягом найближчих чотирьох років. Також планується додатково обкласти податком земельні ділянки під забудову у спеціальних зонах, якщо на них не ведуться роботи.

Що відомо про доступність житла у Чехії?