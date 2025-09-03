Росіянам у Чехії готують сюрприз: податок на житло зросте у десятки разів
- Чеська піратська партія пропонує підвищити податок на нерухомість для росіян-нерезидентів у 68 разів, щоб обмежити інвестиції в житло, яке залишається порожнім.
- Заплановано збудувати 200 тисяч нових квартир і додатково обкласти податком незабудовані земельні ділянки, щоб покращити доступність житла для молодих чехів.
- Проблема доступності житла у Чехії загострюється через активну скупку нерухомості іноземцями, що залишають її порожньою, і обговорюються жорсткіші заходи після вторгнення Росії в Україну.
Чеська піратська партія виступила з ініціативою різко підвищити податок на нерухомість для громадян Росії, які не проживають у країні. Мовиться про збільшення у 68 разів, що символічно відсилає до 1968 року – часу радянського вторгнення до Чехословаччини.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Radio Prague International.
Кого торкнеться новий податок?
Лідер партії Зденек Гржиб пояснив, що нововведення стосуватиметься лише росіян-нерезидентів, які скуповували квартири у Празі та інших містах як інвестиції, не проживаючи в них. Натомість ті громадяни РФ, які отримали притулок у Чехії, не підпадатимуть під підвищене оподаткування.
Ми можемо спиратися на санкційний список МЗС, це дозволить чітко визначити, кого стосуватиметься податок,
– уточнив Гржиб.
Чому це важливо? Масове скуповування житла іноземцями штучно зменшує його доступність для молодих чехів.
Ненормально, коли росіяни-нерезиденти володіють тут порожніми квартирами, купленими як інвестиція, а молодим людям ніде жити,
– заявили у партії.
У Чехії пропонують у 68 разів підняти податок на нерухомість для росіян / Фото Unsplash
Крім того, політична сила пропонує збудувати близько 200 тисяч нових квартир протягом найближчих чотирьох років. Також планується додатково обкласти податком земельні ділянки під забудову у спеціальних зонах, якщо на них не ведуться роботи.
Що відомо про доступність житла у Чехії?
- Проблема доступності житла у Чехії загострюється вже кілька років. Прага регулярно входить у списки європейських міст із найбільш недоступною нерухомістю: середня ціна квартири в столиці перевищує 15 річних зарплат.
- Однією з причин є активна скупка житла іноземними інвесторами, які залишають його порожнім або здають подобово.
- Дискусії про обмеження для громадян "недружніх держав" посилилися після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Частина політиків закликає до жорсткіших заходів, зокрема підвищення податків, щоб зупинити спекуляції на ринку нерухомості.