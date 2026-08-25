В Японии бесплатно отдают дом с 2 гектарами земли: есть только одно условие

Старинный дом с двумя гектарами земли, хозяйственными постройками и собственным каштановым садом в Японии готовы передать новому владельцу бесплатно. Однако приобрести такую недвижимость просто как выгодную инвестицию не получится.

Что именно предлагают

Объявление опубликовал ресурс OldHousesJapan, специализирующийся на поиске новых владельцев для старых японских домов.

Речь идет о традиционной японской акии. Это заброшенный дом, который остался без жильцов после смерти или переезда владельцев, а наследники не хотят или не могут им заниматься.

Дом был построен еще в 1930 году. Вместе с ним новому владельцу предлагают земельный участок площадью 20 969 квадратных метров, то есть почти 2,1 гектара.

На территории расположены:

деревянный жилой дом;

глиняный сарай;

погреб;

каштановый сад.

В самом доме сохранилась традиционная японская планировка – пять комнат, кухня и столовая.

Фото: Дом сохранил традиционную планировку внутри / OldHousesJapan

Известно, что предыдущий владелец не забросил недвижимость. За домом ухаживали, в частности, регулярно ремонтировали крышу. Также на усадьбе установили солнечные панели.

Почему придется заплатить

Несмотря на нулевую цену, новому владельцу придется вкладываться в недвижимость.

В частности, требует обслуживания старая система водоснабжения. Зимой провести необходимые работы будет еще сложнее из-за снега, который может перекрывать доступ к трубам.

Кроме того, владельцу придется платить ежегодный налог – около 9 500 японских иен, или примерно 2 700 гривен.

То есть бесплатный дом вовсе не означает, что содержание такой недвижимости не потребует затрат.

Каково главное условие

Но самый важный нюанс этого предложения заключается в том, что будущий владелец должен фактически проживать в доме.

Использовать его исключительно в качестве дачи, оставлять пустым или приобретать ради земли в качестве инвестиции нельзя. Именно это требование связано с главной причиной, почему-то в Японии вообще появляются такие предложения.

Страна пытается бороться с огромным количеством заброшенных домов, известных как "акии", и вернуть их в эксплуатацию.

Напомним, недавно похожее необычное предложение появилось и в США. На острове Нантакет, который часто называют "островом миллиардеров", владельцу были готовы отдать большой дом практически бесплатно. Правда, через полгода новый хозяин должен был самостоятельно перевезти здание на другой участок. Причиной стали новые правила застройки, которые на Нантакете вступили в силу в 2024 году.