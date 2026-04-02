Дом как драгоценный камень: в Калифорнии построили дом с ломаным фасадом

Американская студия Donaldson + Partners построила в Южной Калифорнии необычный жилой дом, вдохновленный формой драгоценных камней. Резиденция получила сложный фасад, из-за чего больше напоминает скульптуру, чем обычное жилье.

Где расположен дом и как он выглядит?

Дом Fractal-Facade House построили в Беверли-Хиллз на участке площадью около 0,8 гектара, пишет Dezeen.

У здания V-образная форма. Фасад состоит из ломаных плоскостей, которые создают эффект многогранности. Поэтому дом меняется в зависимости от ракурса и выглядит как большой объемный камень с четкими гранями.

В чем идея проекта и что вдохновило архитекторов?

Дом создали для клиента из финансовой сферы, который живет между разными побережьями США. Он хотел получить не просто жилье, а пространство для разговоров, встреч и камерных событий.

Как выглядит необычный дом в Калифорнии / Фото Dezeen

Архитектор Робин Дональдсон предложил взять за основу форму драгоценного камня. Его заинтересовала соединенная в нем точность и сложность, которую можно передать через архитектуру.

В результате фасад сформировали панели с острыми гранями. Они добавляют глубины и делают дом выразительным даже на расстоянии.

Какие ограничения повлияли на архитектуру?

Площадь дома – около 1 900 квадратных метров. Он имеет один основной уровень и подземный этаж.

Местные правила ограничили высоту до 4,3 метра, чтобы не перекрывать виды соседям. Поэтому дом сделали ниже и более "прижатым" к земле.

Но такое решение никак не повлияло на красоту этого дома. Наоборот, здание лучше вписывается в ландшафт и выглядит частью холма.

Как организовано пространство внутри?

Вход расположен в центре, откуда дом расходится на два крыла. Верхний уровень объединяет различные комнаты и выходит к внутреннему дворику с бассейном.

Интерьер дома / Фото Dezeen

Здесь размещены гостиная, столовая и кухня, которую можно закрыть во время событий. Пространство легко подстраивается под различные сценарии – от ежедневной жизни до приемов.

Подземный уровень организован вокруг углубленного дворика. Там обустроен кинозал на 24 места, бар, спа и тренажерный зал.

Интерьер выполнен в сдержанных цветах с акцентом на фактуры. Художественные работы и скульптуры поддерживают общую идею дома – сочетание геометрии, пространства и живой атмосферы.

