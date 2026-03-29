Можно ли переехать в Альпы и получить 27 тысяч евро: какие условия

Что это за место и почему о нем говорят?

Деревня Альбинен расположена высоко в Альпах и насчитывает около 260 жителей, пишет Visitukraine.today.

Деревянные дома стоят на склонах, между ними узкие дороги, а вокруг – только горы и тишина без привычного городского движения. Именно эта тишина и стала вызовом для общества. Молодые жители выезжают, население стареет, и село постепенно теряет активную жизнь. В ответ местные власти запустили программу, которая должна привлечь новых людей.

Сколько платят за переезд в горное село?

Новым жителям предлагают около 25 тысяч швейцарских франков на взрослого – это примерно 27 тысяч евро. Для семей сумма увеличивается, ведь предусмотрены дополнительные выплаты на детей.

Именно эти цифры привлекли внимание к Альбинен далеко за пределами Швейцарии. Село начали рассматривать как возможность изменить образ жизни и переехать ближе к природе с финансовой поддержкой.

Какие условия нужно выполнить, чтобы получить деньги?

Участие в программе ограничено четкими критериями: кандидатам должно быть до 45 лет, а также необходимо разрешение на постоянное проживание в Швейцарии, отмечается на сайте holidaypirates.

Отдельно установлено финансовое требование – нужно вложить не менее 200 тысяч швейцарских франков в жилье. Речь идет о покупке, строительство или полную реконструкцию дома, который будет использоваться для постоянного проживания.

Также обязательной является долгосрочная привязанность к селу. Переезд должен быть не временным: прожить в Альбинен нужно не менее 10 лет, иначе полученные средства придется вернуть.

Почему это предложение не такое простое, как кажется?

Формально это выглядит как выплата за переезд, но фактически это решение об изменении образа жизни. Человек должен адаптироваться к небольшой общине, где ограничена инфраструктура и медленный ритм.

Поэтому программа подходит не всем. Она рассчитана на тех, кто готов инвестировать собственные средства, жить среди гор и сознательно выбрать покой вместо большого города.

