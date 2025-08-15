Владельцам недвижимости нужно проверить один важный документ: в чем суть

В сфере недвижимости каждая деталь имеет значение. Ведь отсутствие даже одного документа или печати может поставить под сомнение ваше право собственности.

Нотариус Наталья Манойло в комментарии для УНИАН, который цитирует 24 Канал, рассказала, почему стоит позаботиться о внесении данных о квартире в государственный реестр и кто должен сделать это в первую очередь.

Почему важно внести квартиру в государственный реестр?

Как отмечает Наталья Манойло, с 2013 года в Украине действует Государственный реестр прав на недвижимое имущество – это единая база, которая содержит информацию обо всех имущественных правах физических и юридических лиц. Поэтому если ваше право собственности возникло до 2013 года, стоит проверить, внесено ли оно в этот реестр. Ведь отсутствие данных может затруднить доступ к административным услугам, в частности участие в программе "еВідновлення", и повышает риски мошеннических схем.

До 2013 года функции регистрации недвижимости выполняли органы БТИ (Бюро технической инвентаризации). Чтобы убедиться, что ваша квартира была тогда зарегистрирована, следует проверить наличие соответствующего штампа на обороте документа или получить регистрационное удостоверение, выданное БТИ. Также можно обратиться в БТИ за информационной справкой – этого документа достаточно, чтобы осуществлять сделки с недвижимостью, например, продавать ее.

Что будет, если не внести имущество в реестр?

По словам Манойло, закон не устанавливает четких сроков, в течение которых нужно внести право собственности в государственный реестр, если оно уже было оформлено до 2013 года через БТИ. Поэтому это больше не обязанность, а рекомендация.

Однако в условиях военного положения такое действие является очень желательным. Ведь в случае повреждения имущества, например, из-за обстрелов, для получения компенсации от государства по программе "еВідновлення" будет необходимо предоставить выписку из реестра.

Сколько стоит зарегистрировать квартиру в государственном реестре?

Нотариус объясняет: стоимость государственной регистрации прав на недвижимость зависит от срочности процедуры.

Если вы готовы ждать до 5 рабочих дней – административный сбор составляет 300 гривен.

Если же регистрацию нужно провести всего за 2 часа, придется заплатить 13 420 гривен.



Зарегистрировать жилье можно через Дію / Фото kharkivoda.gov.ua

Как знать, внесена ли квартира в реестр Украины

Чтобы узнать, внесена ли квартира в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, сначала вспомните, когда вы оформили право собственности:

До 2013 года – обращайтесь в БТИ или к нотариусу, который может отправить официальный запрос.

После 2013 года – проверку можно осуществить онлайн через сервисы Министерства юстиции.

Кроме того, Наталья Манойло отмечает, что информацию можно получить: через приложение или портал Дія, в ЦНАПе или у нотариуса.

Как внести квартиру в реестр через Дию?

Владельцы могут подать заявку на регистрацию прав онлайн. Однако стоит знать: в этом случае бумажная выписка не выдается, данные остаются только в электронном формате.

Пошагово процедура выглядит так: