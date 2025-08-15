Власникам нерухомості потрібно перевірити один важливий документ: у чому суть

У сфері нерухомості кожна деталь має значення. Адже відсутність навіть одного документа або печатки може поставити під сумнів ваше право власності.

Нотаріус Наталія Манойло у коментарі для УНІАН, який цитує 24 Канал, розповіла, чому варто подбати про внесення даних про квартиру до державного реєстру та хто повинен зробити це насамперед.

Чому важливо внести квартиру до державного реєстру?

Як зазначає Наталія Манойло, з 2013 року в Україні діє Державний реєстр речових прав на нерухоме майно – це єдина база, яка містить інформацію про всі майнові права фізичних та юридичних осіб. Тому якщо ваше право власності виникло до 2013 року, варто перевірити, чи воно внесене до цього реєстру. Адже відсутність даних може ускладнити доступ до адміністративних послуг, зокрема участь у програмі "єВідновлення", і підвищує ризики шахрайських схем.

До 2013 року функції реєстрації нерухомості виконували органи БТІ (Бюро технічної інвентаризації). Щоб переконатися, що ваша квартира була тоді зареєстрована, слід перевірити наявність відповідного штампу на звороті документа або отримати реєстраційне посвідчення, видане БТІ. Також можна звернутися до БТІ за інформаційною довідкою – цього документа достатньо, щоб здійснювати правочини з нерухомістю, наприклад, продавати її.

Що буде, якщо не внести майно в реєстр?

За словами Манойло, закон не встановлює чітких строків, протягом яких потрібно внести право власності до державного реєстру, якщо воно вже було оформлено до 2013 року через БТІ. Тож це більше не обов'язок, а рекомендація.

Проте в умовах воєнного стану така дія є дуже бажаною. Адже у разі пошкодження майна, наприклад, через обстріли, для отримання компенсації від держави за програмою "єВідновлення" буде необхідно надати витяг з реєстру.

Скільки коштує зареєструвати квартиру в державному реєстрі?

Нотаріус пояснює: вартість державної реєстрації прав на нерухомість залежить від терміновості процедури.

Якщо ви готові чекати до 5 робочих днів – адміністративний збір становить 300 гривень.

Якщо ж реєстрацію потрібно провести всього за 2 години, доведеться заплатити 13 420 гривень.



Зареєструвати житло можна через Дію / Фото kharkivoda.gov.ua

Як знати, чи внесена квартира до реєстру України

Щоб дізнатися, чи внесена квартира до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, спершу згадайте, коли ви оформили право власності:

До 2013 року – звертайтесь до БТІ або до нотаріуса, який може надіслати офіційний запит.

Після 2013 року – перевірку можна здійснити онлайн через сервіси Міністерства юстиції.

Крім того, Наталія Манойло зазначає, що інформацію можна отримати: через застосунок або портал Дія, у ЦНАПі або у нотаріуса.

Як внести квартиру до реєстру через Дію?

Власники можуть подати заявку на реєстрацію прав онлайн. Проте варто знати: у цьому випадку паперовий витяг не видається, дані залишаються тільки в електронному форматі.

Покроково процедура виглядає так: