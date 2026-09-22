В Запорожской области восстановят 11 поврежденных домов: сколько выделило правительство

В Запорожской области восстановят 11 многоквартирных домов, поврежденных в результате российских атак. На жилье в прифронтовом регионе правительство выделит 150 миллионов гривен.

Сколько домов планируется восстановить в Запорожской области

Средства на восстановление 11 многоквартирных домов выделят из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Решение о финансировании подготовило Министерство развития общин и территорий.

Деньги распределят между уже утвержденными и новыми проектами. В частности, 43,3 миллиона гривен дополнительно направят на два проекта восстановления поврежденных жилых домов, которые были утверждены ранее.

Еще 106,7 миллиона гривен предусмотрено для девяти новых проектов в Запорожье. Их уже внесли в единую цифровую систему управления восстановлением и включили в проектный портфель государственных инвестиций Запорожской области.

В министерстве подчеркивают, что восстановление жилья в прифронтовых регионах остается одним из приоритетов. Запорожье регулярно подвергается российским атакам, в результате которых повреждаются и разрушаются жилые дома.

Все 11 проектов планируется реализовать в течение 2026 года. Выделенное финансирование должно быть направлено на завершение работ по двум уже утвержденным проектам и восстановление еще девяти домов в Запорожье.

Напомним, в июле правительство направило более 3 миллиардов гривен из резервного фонда госбюджета на восстановление жилья в Вишневом в Киевской области. После российской атаки в Вишневом повреждения получили 280 жилых домов.