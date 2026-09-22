Скільки будинків планують відновити у Запорізькій області

Кошти на відновлення 11 багатоквартирних будинків виділять із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Рішення про фінансування підготувало Міністерство розвитку громад та територій.

Гроші розподілять між уже затвердженими та новими проєктами. Зокрема, 43,3 мільйона гривень додатково спрямують на два проєкти відновлення пошкоджених житлових будинків, які затвердили раніше.

Ще 106,7 мільйона гривень передбачили для дев'яти нових проєктів у Запоріжжі. Їх уже внесли до єдиної цифрової системи управління відбудовою та включили до проєктного портфеля публічних інвестицій Запорізької області.

У міністерстві наголошують, що відновлення житла у прифронтових регіонах залишається одним із пріоритетів. Запоріжжя регулярно зазнає російських атак, унаслідок яких пошкоджуються та руйнуються житлові будинки.

Усі 11 проєктів планують реалізувати упродовж 2026 року. Виділене фінансування мають спрямувати на завершення робіт за двома вже затвердженими проєктами та відновлення ще дев'яти будинків у Запоріжжі.

Нагадаємо, у липні уряд спрямував понад 3 мільярди гривень із резервного фонду держбюджету на відновлення житла у Вишневому на Київщині. Після російської атаки у Вишневому пошкоджень зазнали 280 житлових будинків.