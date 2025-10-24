Снесли полностью: масштабная реконструкция Белого дома видна на спутниковых снимках

Спутниковые снимки, сделанные на этой неделе, подтверждают, что реконструкция Белого дома приобретает невиданные масштабы. В рамках плана президента Дональда Трампа по возведению нового бального зала полностью снесено восточное крыло исторической резиденции.

Строительные работы, продолжающиеся уже несколько дней, стали заметными даже со спутника, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Как изменилось одно из самых известных зданий США?

Восточное крыло президентской резиденции – здание, где должен размещаться офис первой леди, – полностью снесено. На месте бывшей постройки видно кучи обломков, а рядом работает экскаватор, который уплотняет грунт для вывоза остатков конструкции.

Снимок со спутника до начала перестройки / CNN

Снимок со спутника после / CNN

Колоннада, соединявшая резиденцию президента с восточным крылом, также почти исчезла – остался лишь небольшой участок возле главного здания. Именно здесь, по плану Трампа, должен появиться новый бальный зал, который станет одной из самых масштабных архитектурных трансформаций Белого дома за последние десятилетия.

Уже выкопан котлован, предположительно – под фундамент нового помещения. Перед зданием Министерства финансов стоит бетономешалка.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга в четверг признала, что проект постепенно расширяется. Она заверила журналистов, что администрация действует открыто и регулярно будет информировать общественность о ходе реконструкции.

Как и в любом строительном процессе, происходят изменения. Мы продолжим сообщать о них, но прошу всех доверять процессу,

– отметила Левитт.

Строительство нового бального зала, по словам чиновников, должно не только осовременить пространство для официальных событий, но и стать символом "нового этапа" в истории президентской резиденции. Точные сроки завершения работ пока не сообщаются.

Демонтаж восточного крыла / CNN

Как реагируют американцы?

Реакция общественности на демонтаж восточного крыла оказалась противоречивой. Часть американцев поддерживает инициативу президента, считая, что новый бальный зал придаст резиденции торжественности и откроет больше возможностей для официальных мероприятий. В соцсетях сторонники Трампа называют проект "обновлением, на которое Белый дом давно заслуживал".

Другие видят в перестройке угрозу исторической ценности сооружения. Эксперты предупреждают, что масштабное вмешательство может изменить вид символа американской государственности и стереть часть его культурного наследия.

Кроме споров вокруг сноса восточного крыла, волну возмущения среди американцев вызвали расходы на строительство нового бального зала. По данным The New York Times, предварительная стоимость проекта оценивается в сотни миллионов долларов. Это сумма, которую многие граждане считают чрезмерной, особенно на фоне экономических вызовов в стране.

В соцсетях пользователи ставят под сомнение целесообразность таких расходов, когда федеральный бюджет сталкивается с дефицитом, а финансирование ряда социальных программ сокращается. Комментаторы пишут, что "роскошные бальные залы" не являются приоритетом во время, когда страна борется с инфляцией и жилищным кризисом.

Несмотря на это, в Белом доме уверяют, что все расходы являются обоснованными и предусмотрены в рамках бюджета, направленного на модернизацию правительственных объектов. Впрочем, подробная смета пока не обнародуется, что только усиливает общественные подозрения и дискуссии вокруг прозрачности проекта.

