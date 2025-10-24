Знесли повністю: масштабну реконструкцію Білого дому видно на супутникових знімках

Супутникові знімки, зроблені цього тижня, підтверджують, що реконструкція Білого дому набуває небачених масштабів. У межах плану президента Дональда Трампа зі зведення нового бального залу повністю знесено східне крило історичної резиденції.

Будівельні роботи, що тривають уже кілька днів, стали помітними навіть із супутника, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Технологічні гіганти допоможуть Трампу побудувати бальний зал: хто з компаній дав гроші

Як змінилася одна з найвідоміших будівель США?

Східне крило президентської резиденції – будівля, де має розміщуватися офіс першої леді, – повністю знесене. На місці колишньої споруди видно купи уламків, а поруч працює екскаватор, який ущільнює ґрунт для вивезення залишків конструкції.

Знімок з супутника до початку перебудови / CNN

Знімок з супутника після / CNN

Колонада, що з'єднувала резиденцію президента зі східним крилом, також майже зникла – залишилася лише невелика ділянка біля головної будівлі. Саме тут, за планом Трампа, має постати новий бальний зал, який стане однією з наймасштабніших архітектурних трансформацій Білого дому за останні десятиліття.

Вже викопано котлован, імовірно – під фундамент нового приміщення. Перед будівлею Міністерства фінансів стоїть бетономішалка.

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу в четвер визнала, що проєкт поступово розширюється. Вона запевнила журналістів, що адміністрація діє відкрито та регулярно інформуватиме громадськість про перебіг реконструкції.

Як і в будь-якому будівельному процесі, відбуваються зміни. Ми продовжимо повідомляти про них, але прошу всіх довіряти процесу,

– зазначила Левітт.

Будівництво нового бального залу, за словами чиновників, має не лише осучаснити простір для офіційних подій, а й стати символом "нового етапу" в історії президентської резиденції. Точні терміни завершення робіт наразі не повідомляються.

Демонтаж східного крила / CNN

Як реагують американці?

Реакція громадськості на демонтаж східного крила виявилася суперечливою. Частина американців підтримує ініціативу президента, вважаючи, що новий бальний зал додасть резиденції урочистості та відкриє більше можливостей для офіційних заходів. У соцмережах прихильники Трампа називають проєкт "оновленням, на яке Білий дім давно заслуговував".

Інші вбачають у перебудові загрозу історичній цінності споруди. Експерти попереджають, що масштабне втручання може змінити вигляд символу американської державності та стерти частину його культурної спадщини.

Окрім суперечок навколо знесення східного крила, хвилю обурення серед американців викликали витрати на будівництво нового бального залу. За даними The New York Times, попередня вартість проєкту оцінюється у сотні мільйонів доларів. Це сума, яку багато громадян вважають надмірною, особливо на тлі економічних викликів у країні.

У соцмережах користувачі ставлять під сумнів доцільність таких витрат, коли федеральний бюджет стикається з дефіцитом, а фінансування низки соціальних програм скорочується. Коментатори пишуть, що "розкішні бальні зали" не є пріоритетом у час, коли країна бореться з інфляцією та житловою кризою.

Попри це, у Білому домі запевняють, що всі витрати є обґрунтованими та передбачені в межах бюджету, спрямованого на модернізацію урядових об'єктів. Втім, детальний кошторис наразі не оприлюднюється, що лише посилює суспільні підозри та дискусії навколо прозорості проєкту.

Що зазначалося раніше?