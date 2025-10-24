Apple приєдналася до групи великих технологічних компаній, які зроблять внески у будівництво нового бального залу площею 90 тисяч квадратних футів у Білому домі. Цей простір стане частиною масштабної перебудови резиденції президента США, ініційованої Дональдом Трампом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на MacRumors.

Скільки коштує новий зал Трампа і хто його фінансує?

Будівництво стартувало цього тижня після демонтажу східного крила. За словами Трампа, новий зал коштуватиме близько 350 мільйонів доларів, і всі витрати буде покрито приватними пожертвами. Це на 150 мільйонів доларів більше, ніж він називав раніше.

Як повідомляє CNN, до списку донорів, крім Apple, увійшли Amazon, Google, Meta, Microsoft і HP. Водночас точну суму внеску кожної компанії не розголошують.

Оновлені дані про вартість будівництва з’явилися після того, як Трамп оголосив нову оцінку проєкту у четвер увечері. За його словами, майбутній зал стане "найвеличнішою подієвою локацією в історії Білого дому".