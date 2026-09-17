Новый управляющий не аннулирует старый договор: почему жильцам могут выставить два счета

Совладельцы многоквартирного дома могут самостоятельно выбрать, кто будет отвечать за его содержание и ремонт. Однако при смене управляющей компании важно правильно расторгнуть прежний договор, иначе жильцам могут начислять плату сразу две организации.

Кто может управлять домом и за что отвечает

Управление домом могут организовать сами совладельцы, ОСМД, частная управляющая компания, государственная или коммунальная служба, рассказала в комментарии РБК-Украина адвокат Татьяна Даниленко.

Управляющим может быть ФЛП или юридическое лицо, с которым совладельцы заключают договор. Такой управляющий отвечает за содержание общего имущества и придомовой территории, организацию ремонтов и хозяйственные нужды дома. Функции управляющего также может выполнять жилищно-эксплуатационный участок.

Если жильцы создают ОСМД, основные решения они принимают самостоятельно. Совладельцы определяют размер взносов, решают, какие работы нужно провести в первую очередь, и контролируют расходы.

Частная управляющая компания, в свою очередь, занимается управлением и техническим обслуживанием дома. Перечень услуг и их стоимость оговариваются в договоре. При этом ОСМД не обязательно будет более дешевым вариантом: расходы зависят от состояния дома, объема необходимых работ и финансовых возможностей жильцов.

Как сменить управляющего или создать ОСМД

Если совладельцы решили перейти к другому управляющему, старый договор не прекращается автоматически. Его нужно расторгнуть отдельно, иначе жильцы могут получить счета и от предыдущего, и от нового управляющего.

На собрании совладельцы должны выбрать нового управляющего, согласовать тариф и условия договора, определить лицо, которое его подпишет, а также принять решение о расторжении предыдущего договора.

Создать ОСМД могут только собственники квартир и нежилых помещений. Инициативная группа должна состоять как минимум из трех совладельцев. В новостройке учредительное собрание можно проводить после того, как право собственности зарегистрировано на квартиры и нежилые помещения, площадь которых составляет более половины общей площади дома.

После создания ОСМД предыдущему балансодержателю или управляющему необходимо направить письменное требование о передаче документации. Лучше сделать это заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, чтобы в случае спора иметь подтверждение обращения.

Документы должны быть переданы в течение 30 календарных дней. Если они утеряны, предыдущий балансодержатель, застройщик или управляющий должен восстановить документацию за свой счет и передать ее ОСМД в течение 6 месяцев. Если документы не будут переданы, ОСМД может обратиться в суд.

Напомним, точечное утепление одной квартиры может нанести вред всему дому. Из-за неравномерного прогрева стен внутри может скапливаться влага и появляться плесень.