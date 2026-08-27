Выплаты по программе "Восстановление" приостанавливаются в одном из городов: что будет с заявками

В городе Краматорске Донецкой области приостанавливаются выплаты по программе "Восстановление" за имущество, поврежденное россиянами. При этом программа компенсаций за разрушенное имущество продолжает действовать без изменений.

Где и почему прекращаются выплаты в рамках программы "еВосстановление"

Заявки, поданные до 21 августа, будут рассмотрены комиссией по "е-Восстановлению" в порядке очереди, о чем сообщили в Краматорском городском совете.

Дело в том, что в территориальных общинах, включенных в перечень зон активных боевых действий, приостанавливаются выплаты компенсаций за поврежденное имущество.

В то же время украинцам сообщили, что консультации для жителей Краматорской территориальной общины по вопросам получения компенсаций проходят по адресу: улица Юбилейная, 44 – с понедельника по пятницу – с 9 до 17 часов.

Также они проводятся по телефону – 050-425-0999.

Напомним, что в зону активных боевых действий вошли города Славянск и Краматорск. Об этом, в частности, указано в приказе Министерства развития общин и территорий, вступившем в силу 21 августа.

В частности, проблема с компенсацией часто возникает в отношении неприватизированного жилья. Также могут возникнуть трудности в отношении жилья, оформленного до 2013 года.