Де та чому припиняються виплати єВідновлення
Заявки, які були подані до 21 серпня, будуть відпрацьовані комісією з єВідновлення згідно з чергою, про що зазначили у Краматорській міській раді.
Річ у тім, що у територіальних громадах внесених до переліку зони активних бойових дій, призупиняються виплати компенсацій за пошкоджене майно.
- Водночас українцям повідомили, що консультації для мешканців Краматорської територіальної громади щодо отримання компенсацій відбуваються за адресою вулиця Ювілейна, 44 – з понеділка по п’ятницю – з 9 до 17 години.
- Також вони проводяться за телефоном — 050-425-0999.
Нагадаємо, що до території активних бойових дій увійшли міста Слов'янськ та Краматорськ. Про це, зокрема, вказано у наказі Міністерства розвитку громад та територій, який набрав чинності 21 серпня.
Зокрема, проблема з компенсацією часто виникає щодо неприватизованого житла. Також можуть виникнути труднощі щодо житла, яке було оформлене до 2013 року.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram