Де та чому припиняються виплати єВідновлення

Заявки, які були подані до 21 серпня, будуть відпрацьовані комісією з єВідновлення згідно з чергою, про що зазначили у Краматорській міській раді.

Річ у тім, що у територіальних громадах внесених до переліку зони активних бойових дій, призупиняються виплати компенсацій за пошкоджене майно.

Водночас українцям повідомили, що консультації для мешканців Краматорської територіальної громади щодо отримання компенсацій відбуваються за адресою вулиця Ювілейна, 44 – з понеділка по п’ятницю – з 9 до 17 години.

Також вони проводяться за телефоном — 050-425-0999.

Нагадаємо, що до території активних бойових дій увійшли міста Слов'янськ та Краматорськ. Про це, зокрема, вказано у наказі Міністерства розвитку громад та територій, який набрав чинності 21 серпня.

Зокрема, проблема з компенсацією часто виникає щодо неприватизованого житла. Також можуть виникнути труднощі щодо житла, яке було оформлене до 2013 року.