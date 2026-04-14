Внесли задаток, а условия изменили: может ли продавец повысить цену на жилье

После внесения задатка продавец иногда пытается изменить условия сделки и повысить цену квартиры. Такие ситуации случаются на рынке недвижимости и могут обернуться для покупателя потерей времени или денег.

Может ли продавец повысить цену после задатка?

Договоренности между сторонами обычно фиксируют через задаток, который подтверждает намерение заключить сделку на согласованных условиях. В то же время на практике продавцы не всегда останавливают поиск других покупателей даже после получения средств, пишет АН "Oksagen".

В такой ситуации владелец может получить более выгодное предложение и попытаться изменить начальную цену. Покупателю предлагают или доплатить разницу, или отказаться от сделки. В результате уже после достижения договоренностей возникает конкуренция между несколькими покупателями.

Такие действия противоречат самой логике задатка как гарантии договоренностей. Если условия зафиксированы четко, продавец не может изменить цену в одностороннем порядке без последствий для себя.

Как работает схема с повышением цены?

Самый распространенный сценарий выглядит так: после получения задатка объект не снимают с продажи. Его могут и дальше рекламировать или даже повышать цену в объявлениях.

Параллельно ведут переговоры с другими потенциальными покупателями. Если кто-то предлагает большую сумму, продавец пытается заставить первого покупателя согласиться на новые условия.

Когда повторная продажа дает желаемый результат и находится несколько мотивированных покупателей, начинается игра на повышение,

– объясняет адвокат Игорь Бузовский.

Для покупателя это означает не только риск потери времени. В случае ненадлежащего оформления документов возможны и финансовые потери, особенно если условия передачи задатка не были четко прописаны.

Какие права имеет покупатель в такой ситуации?

Решающее значение имеет то, как именно оформлены документы и какие условия в них предусмотрены. Если договор содержит четко определенную ответственность сторон, покупатель может требовать возврата задатка, а также компенсацию.

В более сложных случаях конфликт может перейти в суд. Тогда возможны дополнительные санкции или ограничения для продавца по дальнейшей продаже объекта.

Если же письменные договоренности сформулированы нечетко, защитить свои интересы значительно сложнее. Именно поэтому юристы советуют максимально подробно прописывать все условия еще на этапе передачи задатка.

Отдельно учитывают и репутационный фактор. Информация о недобросовестном поведении быстро распространяется среди риелторов, что может усложнить дальнейшую продажу жилья для такого владельца.

Почему аванс не защищает продавца?