На жилье для ВПЛ выделено более 1,56 миллиарда гривен: как общины смогут использовать эти средства

В Украине увеличили финансирование жилья для переселенцев. Местные общины смогут направить дополнительные средства на создание новых мест для ВПЛ и обустройство временного жилья.

Как общины смогут использовать дополнительное финансирование для ВПЛ

Правительство увеличило финансирование для общин с 1 миллиарда до более чем 1,56 миллиарда гривен, сообщил народный депутат Павел Фролов. Дополнительно на жилье для внутренне перемещенных лиц предусмотрено 565,2 миллиона гривен.

Общины смогут использовать эти средства на покупку зданий и обустройство мест для временного проживания. Также средства можно будет направить на создание и расширение фондов временного и поддерживаемого проживания.

Больше финансирования предусмотрено для общин, принимающих вновь эвакуированных людей. Это должно помочь увеличить количество мест для ВПЛ и улучшить условия проживания.

В течение 2026 года общины смогут повторно подавать заявки на финансирование, если ранее не воспользовались этой возможностью или если возникла дополнительная потребность в жилье для ВПЛ.

Напомним, в 2026 году для ВПЛ планируется запустить программу "Домики в селе". В рамках этой программы общины смогут приобретать частные дома для переселенцев, которые будут проживать там без арендной платы и оплачивать только коммунальные услуги.