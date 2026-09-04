Жилье на месте разрушенных домов: как российские застройщики наживаются на оккупированных городах

На оккупированных территориях Украины российские компании развернули масштабное жилищное строительство. Для застройщиков там действуют льготные условия, в то время как местные жители годами ждут компенсации за утраченные дома.

Как российские застройщики зарабатывают на оккупированных территориях

По состоянию на август 2026 года на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей ведется строительство более 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Российские застройщики получают льготные кредиты под 3%, бесплатную аренду земли и налоговые льготы, пишет Служба внешней разведки.

Для местных жителей ситуация совсем иная. Они годами ждут компенсации за разрушенные дома, а уцелевшую недвижимость оккупационные власти могут признать "бесхозной" и изъять.

В то же время доходность застройки на оккупированных территориях может достигать 30%. Это как минимум вдвое больше среднего показателя в России.

Местных жителей, протестующих против сноса или изъятия жилья, вызывают в силовые структуры. Активистам также могут выдать предупреждение о якобы "экстремистской деятельности".

Кто строит новое жилье и сколько оно стоит

В Мариуполе жилье возводит группа "Эталон", связанная с Владимиром Евтушенковым. На оккупированных территориях она действует через компанию "РСК". Связанные с Евтушенковым структуры получили от банка более 26,5 миллиарда рублей льготных кредитов. Часть новостроек в Мариуполе возводят на месте снесенных домов.

Группа "Садовое Кольцо", которую связывают с семьей Сергея Колунова, строит в городе более 80 тысяч квадратных метров жилья. На эти проекты компания получила около 12 миллиардов рублей финансирования.

В оккупированной Луганской области более 15,7 миллиарда рублей на жилищное строительство получила компания "Эверест", которая ранее не занималась строительством жилья. Подчиненные вице-премьеру России структуры предоставляют застройщикам статус участников так называемой "свободной экономической зоны".

В Мариуполе квартиры в таких новостройках стоят около 170 тысяч рублей за квадратный метр. Основными покупателями являются россияне, которые могут оформить льготную ипотеку под 2%. Максимальная компенсация местным жителям покрывает менее половины стоимости такого жилья.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные власти требуют от украинцев на ВОТ перерегистрировать недвижимость по российским правилам. Жилье без новых документов признают "бесхозным" и изымают или сносят без реальной компенсации.