Квартира от государства: кто может получить и как это сделать в 2025 году
- В 2025 году социальное жилье могут получить люди с инвалидностью, сироты, внутренне перемещенные лица, многодетные семьи и другие категории, которые не имеют собственного жилья или находятся в сложных условиях.
- Для получения жилья необходимо выполнить ряд действий.
В Украине некоторые категории населения имеют право получить служебное или социальное жилье от государства. В случае его отсутствия, законодательство предусматривает денежную компенсацию.
Кто может получить квартиру от государства
Отдельные категории граждан Украины могут обратиться в соответствующие органы с запросом о предоставлении им жилья, пишет 24 Канал со ссылкой на finance.ua.
По закону О жилищном фонде социального назначения квартиру могут получить такие категории населения:
- люди с инвалидностью или тяжелыми болезнями, которые не могут проживать в общем жилье
- граждане, которые проживают в зданиях, признанных аварийными
- дети-сироты после завершения обучения, которые не имеют собственного жилья
- внутренне перемещенные лица, которые не имеют жилья на территории, подконтрольной Украине
- семьи, в которых имеется жилая площадь на человека в менее чем 7 квадратов
- люди с очень низким среднемесячным доходом.
Обратите внимание! Бесплатное жилье предоставляется только людям, которые не имеют ресурсов для существования или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
Кто может получить жилье вне очереди
По состоянию на 2025 год в первую очередь жилье выдается таким категориям граждан:
- семьи погибших военных
- реабилитированные жертвы политических репрессий
- участники боевых действий, ветераны войны и лица с инвалидностью, полученной вследствие войны
- пострадавшие от Чернобыльской катастрофы
- дети-сироты и дети с инвалидностью
- пострадавшие в результате стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций
- многодетные семьи с 5 и более детьми.
Какое это будет жилье
Минимальная норма жилой площади – 13,65 квадратного метра на одного человека. При необходимости местные власти могут предоставить дополнительные 10 квадратов или даже отдельное жилье.
Это может быть отдельная комната в коммунальной квартире, полноценная квартира или дом.
Важно! Несмотря на то, что социальное жилье предоставляют конкретному человеку или семье, оно не переходит в частную собственность. Государство лишь передает его в пользование на определенный срок по договору социального найма.
Что сделать, чтобы получить квартиру от государства
Если вы хотите получить жилье, необходимо:
- обратиться в местный орган власти
- предоставить документы, подтверждающие право на льготу или сложные жизненные обстоятельства
- пройти проверку условий жилья
- получить решение жилищной комиссии о постановке на учет
- ждать выделения жилья или компенсации в соответствии с очередью.
