Квартира от государства: кто может получить и как это сделать в 2025 году

В Украине некоторые категории населения имеют право получить служебное или социальное жилье от государства. В случае его отсутствия, законодательство предусматривает денежную компенсацию.

Кто может получить квартиру от государства

Отдельные категории граждан Украины могут обратиться в соответствующие органы с запросом о предоставлении им жилья, пишет 24 Канал со ссылкой на finance.ua.

Вам может быть интересно Жилье для переселенцев: как ВПЛ получить квартиру бесплатно

В условиях войны у девелоперов появляется важная миссия – не только поддерживать экономику, но и создавать жилье, которое будет безопасным, доступным и качественным. Это шанс обновить подход к урбанистике в Украине. Системный девелопер РИЕЛ – среди тех, кто уже сегодня формирует этот подход: мыслит системно, работает на опережение и берет на себя ответственность за новое качество городской жизни.

По закону О жилищном фонде социального назначения квартиру могут получить такие категории населения:

люди с инвалидностью или тяжелыми болезнями, которые не могут проживать в общем жилье

граждане, которые проживают в зданиях, признанных аварийными

дети-сироты после завершения обучения, которые не имеют собственного жилья

внутренне перемещенные лица, которые не имеют жилья на территории, подконтрольной Украине

семьи, в которых имеется жилая площадь на человека в менее чем 7 квадратов

люди с очень низким среднемесячным доходом.

Обратите внимание! Бесплатное жилье предоставляется только людям, которые не имеют ресурсов для существования или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Кто может получить жилье вне очереди

По состоянию на 2025 год в первую очередь жилье выдается таким категориям граждан:

семьи погибших военных

реабилитированные жертвы политических репрессий

участники боевых действий, ветераны войны и лица с инвалидностью, полученной вследствие войны

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы

дети-сироты и дети с инвалидностью

пострадавшие в результате стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций

многодетные семьи с 5 и более детьми.

Какое это будет жилье

Минимальная норма жилой площади – 13,65 квадратного метра на одного человека. При необходимости местные власти могут предоставить дополнительные 10 квадратов или даже отдельное жилье.

Это может быть отдельная комната в коммунальной квартире, полноценная квартира или дом.

Важно! Несмотря на то, что социальное жилье предоставляют конкретному человеку или семье, оно не переходит в частную собственность. Государство лишь передает его в пользование на определенный срок по договору социального найма.

Что сделать, чтобы получить квартиру от государства

Если вы хотите получить жилье, необходимо:

обратиться в местный орган власти

предоставить документы, подтверждающие право на льготу или сложные жизненные обстоятельства

пройти проверку условий жилья

получить решение жилищной комиссии о постановке на учет

ждать выделения жилья или компенсации в соответствии с очередью.

Какие цены на аренду в Украине