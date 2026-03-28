Украинка переехала из Крыма в Карпаты и живет с овцами: как выглядит эта хата-мазанка

Ксения переехала из Крыма в Карпаты и арендует дом в горах, чтобы жить рядом со своими овцами. Это старый сельский дом, где она обустроила быт и держит хозяйство.

Где расположен дом и сколько стоит аренда?

Дом расположен вблизи Яремче, в горной местности среди лесов и долин, рассказывает Ксения автору канала Иванке Дячук.

До этого Ксения жила в Днепре, куда переехала в 2014 году, однако город не стал для нее комфортным – не хватало природы и привычного ритма жизни.

Впоследствии она переехала на запад Украины: некоторое время жила в Славском и Ивано-Франковске, а потом окончательно поселилась в Карпатах. Решающим фактором стали овцы. Сначала одно животное, которое подарили знакомые. Впоследствии домашних животных стало больше, и сочетать жизнь в квартире с уходом за ними уже не получалось.

Сейчас Ксения арендует дом в горах. По ее словам, тратит на аренду около 3,5 тысяч гривен в месяц. Условия базовые и этого хватает, чтобы жить рядом с хозяйством и ежедневно ухаживать за животными.

Как выглядит хижина изнутри?

Это старая сельская хата-мазанка, типичная для горных сел. Внутри есть кухня, спальня-гостиная, веранда и туалет.

Кухня – центральная часть дома. Здесь стоит печь, на которой готовят и которой обогревают помещение. В доме есть вода – она поступает самотеком из источника, расположенного выше. Из техники есть стиральная машина и телевизор.

В спальне-гостиной также установлена печь, которая помогает поддерживать тепло в холодное время. Мебель простая – часть оставили предыдущие жильцы, часть Ксения создала самостоятельно.

Пол не утеплен, в стенах есть щели, которые постепенно приходится закрывать. Видно следы изношенности, но жилье пригодно для жизни и выполняет свою функцию.

Рядом с домом есть хозяйственная зона. Там хранятся дрова, сено и инвентарь. Неподалеку стоит еще одна старая хата, которую планируют перестроить, а также есть место для содержания овец.

Что рассказывает владелица о своей жизни в селе?

Ежедневный ритм Ксении зависит от хозяйства. Она просыпается рано, чтобы накормить и напоить овец, а также быть с ними рядом – животные привыкают к человеку из-за постоянного контакта.

У нее есть собственные овцы – всего 11, а также она ухаживает за животными других людей из села. Летом их количество возрастает примерно до 25. Ксения самостоятельно доит овец и производит сыр – будз, брынзу и вурду.

Жизнь в горах требует физической работы и четкого распорядка. Готовит она на печи, обычно несколько раз в неделю. Зимой нужно регулярно топить, иначе дом быстро остывает. Большую часть времени Ксения проводит на улице или с животными.

