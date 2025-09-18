В 2024 году семье погибшего воина Ярослава Березова подарили дом, напечатанный на 3D-принтере. Свой они потеряли из-за войны. Дочь защитника рассказала, как ей живется в новом доме.

В соцсети Threads Анна Березова попросила задавать ей вопросы о доме и жизни в нем, а потом ответила на них. Самое главное рассказывает 24 Канал.

Какие условия в напечатанном на принтере доме?

Какие условия в напечатанном на принтере доме?

Анна Березова отметила, что дом имеет площадь 130 квадратных метров. Он полностью укомплектован мебелью и техникой.

Летом в нем значительно прохладнее, чем в квартире, хотя семья все же использует кондиционер. Зимой же – очень тепло благодаря высокой герметичности: есть только теплый водяной пол и камин, который обогревает локально. Даже при отключении света зимой температура снизилась лишь на один градус – с 27 до 26 градусов за 7 часов, что впечатляет.

Стены дома напечатаны специальной уникальной песчано-цементной смесью, разработанной компаниями Henkel и Ceresit специально для 3D-принтера. Эта смесь имеет водоотталкивающие свойства, что предотвращает появление влаги и плесени. Дополнительно стены утеплены пенополиуретаном и укреплены арматурой. Общая толщина стен – 60 сантиметров.

В доме есть три спальни, одна из которых имеет двойное назначение – она построена с полностью монолитными стенами и взрывостойким окном, что означает дополнительную безопасность. Также есть большой зал с кухней, две ванные комнаты, гардеробная и полноценная душевая с плиткой. В обоих санузлах установлены вытяжки.



Первый в Украине дом, напечатанный на 3D-принтере / Фото Анны Березовой

Анна отмечает, что звукоизоляция на очень высоком уровне: даже железнодорожная колея, которая проходит неподалеку, совсем не беспокоит, если окна закрыты.

Единственным элементом, который жительница дома хотела бы изменить, является потолок в стиле лофт. По ее мнению, белый натяжной вариант выглядел бы эстетичнее и больше подходил к интерьеру.

Сколько стоит такой дом?

Несмотря на то, что первый дом был частью благотворительного проекта и семья не платила за него, приблизительная стоимость строительства составляет 700 долларов за квадратный метр. То есть дом в 130 квадратов обойдется примерно в 91 тысяч долларов. В эту стоимость входит фундаментная плита, утепленные и окрашенные стены, окна, двери и крыша.

Справка. Во время оккупации Бучанского района россияне уничтожили дом семьи Березовых. Семья прожила там всего 2 года. С началом полномасштабной войны Ярослав пошел защищать Украину и погиб под Бахмутом осенью 2022-го. У него остались жена и две дочери. Благодаря благотворителям семье построили новое жилье. Дом напечатали первым в Украине строительным 3D-принтером. 18 июля 2024 года в селе Михайловка-Рубежовка Ирпенского района семья бесплатно получила новое жилье.

Что известно о напечатанных зданиях в мире?

Недавно стало известно, что компания Contec Australia первой в стране напечатала двухэтажный дом на 3D-принтере. Уникальный проект реализовали в Перте – это пока единственное такое здание в Австралии. Бюджетные дома печатают в США.

В Швейцарии появилась Tor Alva – самая высокая в мире напечатанная на 3D-принтере башня высотой 30 метров, которую можно демонтировать и перенести.

В Украине стартап начал 3D-печать мобильных домов – кемперов, изготовленных из материала, содержащего переработанный пластик. Основной плюс такого жилья – легкая утилизация и возможность повторного использования.