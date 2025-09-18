У 2024 році родині загиблого воїна Ярослава Березова подарували будинок, надрукований на 3D-принтері. Свій вони втратили через війну. Дочка захисника розповіла, як їй живеться в новому домі.

У соцмережі Threads Анна Березова попросила ставити їй питання про будинок і життя в ньому, а тоді відповіла на них. Найголовніше розповідає 24 Канал.

Які умови в надрукованому на принтері будинку?

Анна Березова зазначила, що будинок має площу 130 квадратних метрів. Він повністю укомплектований меблями та технікою.

Влітку в ньому значно прохолодніше, ніж у квартирі, хоча родина все ж використовує кондиціонер. Узимку ж – дуже тепло завдяки високій герметичності: є тільки тепла водяна підлога і камін, який обігріває локально. Навіть при відключенні світла взимку температура знизилася лише на один градус – з 27 до 26 градусів за 7 годин, що вражає.

Стіни будинку надруковані спеціальною унікальною піщано-цементною сумішшю, розробленою компаніями Henkel та Ceresit спеціально для 3D-принтера. Ця суміш має водовідштовхувальні властивості, що запобігає появі вологи та плісняви. Додатково стіни утеплено пінополіуретаном і укріплено арматурою. Загальна товщина стін – 60 сантиметрів.

У будинку є три спальні, одна з яких має подвійне призначення – вона побудована з повністю монолітними стінами й вибухостійким вікном, що означає додаткову безпеку. Також є велика зала з кухнею, дві ванні кімнати, гардеробна та повноцінна душова з плиткою. В обох санвузлах встановлені витяжки.



Перший в Україні будинок, надрукований на 3D-принтері / Фото Анни Березової

Анна відзначає, що звукоізоляція на дуже високому рівні: навіть залізнична колія, яка проходить неподалік, зовсім не турбує, якщо вікна зачинені.

Єдиним елементом, який мешканка будинку хотіла б змінити, є стеля в стилі лофт. На її думку, білий натяжний варіант виглядав би естетичніше й більше пасував до інтер'єру.

Скільки коштує такий будинок?

Попри те, що перший будинок був частиною благодійного проєкту і родина не платила за нього, приблизна вартість будівництва становить 700 доларів за квадратний метр. Тобто будинок у 130 квадратів обійдеться приблизно в 91 тисяч доларів. До цієї вартості входить фундаментна плита, утеплені та пофарбовані стіни, вікна, двері та дах.

Довідка. Під час окупації Бучанського району росіяни знищили будинок родини Березових. Сім'я прожила там лише 2 роки. З початком повномасштабної війни Ярослав пішов захищати Україну й загинув під Бахмутом восени 2022-го. У нього залишилися дружина та двоє доньок. Завдяки благодійникам родині звели нове житло. Будинок надрукували першим в Україні будівельним 3D-принтером. 18 липня 2024 року у селі Михайлівка-Рубежівка Ірпінського району родина безкоштовно отримала нове житло.

Що відомо про надруковані будівлі у світі?

Нещодавно стало відомо, що компанія Contec Australia першою в країні надрукувала двоповерховий будинок на 3D-принтері. Унікальний проєкт реалізували в Перті – це наразі єдина така будівля в Австралії. Бюджетні будинки друкують у США.

У Швейцарії з'явилася Tor Alva – найвища у світі надрукована на 3D-принтері вежа заввишки 30 метрів, яку можна демонтувати й перенести.

В Україні стартап започаткував 3D-друк мобільних будинків – кемперів, виготовлених із матеріалу, що містить перероблений пластик. Основний плюс такого житла – легка утилізація й можливість повторного використання.