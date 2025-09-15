Будівлю звели лише за 5 місяців, а несучі стіни надрукували за 18 годин активного друку. Деталі про унікальну будівлю 24 Канал розповідає з посиланням на Fox News.

Зверніть увагу На вежу спирається скелет корабля: у Празі зведуть цікавий хмарочос, що стане найвищим у країні

Чим унікальний надрукований будинок?

Компанія Contec Australia стала однією із перших, кому вдалося повністю надрукувати двоповерховий будинок на 3D-принтері. Унікальний проєкт реалізували в місті Перт, і на сьогодні це єдина в Австралії двоповерхова будівля, повністю створена методом 3D-друку – від фундаменту до даху.

Проєкт Contec доводить, що 3D-друк із бетону – не просто експеримент.



Зовнішній вигляд надрукованого на принтері будинку / Фото Contec Australia

Серед переваг будинку:

22% економії на будівництві несучих стін;

утричі міцніші матеріали;

швидке зведення.

Стіни не лише міцні, а й захищені від вогню, води, термітів і навіть циклонів. Це особливо актуально для регіонів, що страждають від природних катастроф.

У виданні New Atlas уточнили, що в цьому будинку є три спальні, дві ванні кімнати, просторий гараж і компактний балкон. Завдяки великим панорамним вікнам простір наповнений природним світлом і здається ще більш відкритим.

Хоча компанія не розкриває повної вартості проєкту, відомо, що будівництво обійшлося дешевше, ніж традиційний дім із цегли чи каменю.

Такий вигляд надрукований будинок має усередині / Фото Contec Australia

Як друкують будинки?

Замість традиційної кладки робот-друкар "видавлює" бетонну суміш згідно з 3D-моделлю. Матеріал твердне менше ніж за 3 хвилини, тому нові шари можна наносити одразу, без риштувань. Після друку основної конструкції будівельники додають дах, вікна, підлогу й оздоблення.

Цей прорив відкриває нові можливості для будівництва житла, що особливо актуально на тлі зростання цін, нестачі кадрів і запиту на екологічніші технології.

Що відомо про інші будинки, які друкували на 3D-принтері?