Компанія Azure Printed Homes розташована в Південній Каліфорнії. Вона розробила процес 3D-друку, що дає змогу виробляти будинки вартістю всього 35 000 доларів, повідомляє Newsweek.

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Що відомо про 3D-будинки

Вони виготовлені з перероблених матеріалів, включно з пластиковими пляшками і контейнерами для їжі, а також з полімерної смоли, армованої скловолокном.

Такий спосіб "будівництва" зменшує потребу в традиційних будівельних матеріалах, як-от пиломатеріали. Це потенційно не лише знижує витрати, а й зменшує вплив на навколишнє середовище.

Власники отримують свої будинки на 70 відсотків швидше, а платять на 30 відсотків менше.

"Надрукований будинок" / Фото Azure Printed Homes

Як створюють "надруковані будинки"

Зовнішні частини будинку створює величезний 3D-принтер. Він вичавлює розплавлений пластик безперервним безшовним шаром. Так і виробляються стіни, що потім формують герметичну конструкцію. Вона може бути різних розмірів.

Ми дуже раді отримати визнання за революційні зміни в будівельній галузі, пов'язані з розробленням екологічно чистих і доступних рішень для будівництва житла,

– зазначив у заяві Росс Магуайр, генеральний директор Azure Printed Homes.

Представники компанії Azure кажуть, що вони можуть доставити будинок всього за чотири тижні. А клієнти можуть долучатися до проєктування онлайн через конфігуратор.

Та, на жаль, подібне нововведення може мати й негативні наслідки. Якщо потреба в робочій силі знизиться, це обернеться проблемою для будівельної галузі.