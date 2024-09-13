За словами експертів, пакетну підлогу час від часу треба глибоко очищувати. А це потрібно робити правильно, щоб не пошкодити її чи навіть довести до знебарвлення. Тут важливо обирати правильний засіб і швабру, а ще використовувати спеціальну техніку миття.
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Найкращий спосіб ретельного очищення підлоги
- Очистьте паркет від сміття
Завжди треба починати з очищення покриття від бруду та сміття. Тут краще скористатися спеціальною насадкою з м'якою щіткою. Якщо у вас такої немає, то використовуйте мітлу з мікрофіброю.
Пилосмок повинен бути зі спеціальною насадкою / Фото Alamy
- Помийте підлогу спеціальною шваброю та засобом
"Після очищення від пилу та бруду витріть підлогу шваброю з мікрофібри, злегка зволоженою pH-нейтральним мийним засобом, спеціально розробленим для твердої деревини", – радять експерти.
Саме pH-нейтральні засоби зводять до мінімуму потенційні пошкодження поверхні та запобігають знебарвленню паркету. Кислотні очисники, що місять оцет чи аміак, погано впливають на покриття.
Що стосується швабри, то найкращий варіант саме з мікрофіброю. Ниткова швабра вбирає забагато вологи, а парова може завдати шкоди через високу температуру та надмірну кількість води.
Ще одна важлива порада від експертів: "Мийте підлогу в напрямку зерна деревини, щоб мінімізувати розводи та забезпечити гладке покриття". А починати краще з країв і рухатися до центру – це також лайфхак проти виникнення розводів.
- Повністю висушіть підлогу
Повне висушування підлоги після миття – останній важливий крок під час миття дерев'яного покриття. Для цього можна використовувати чисту суху швабру або старий, але чистий кухонний рушник.
Щоб пришвидшити процес висихання, можна використовувати осушувач повітря.