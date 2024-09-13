На стільницях не так багато місця, тим паче якщо немає кухонного острова. Дизайнери кажуть, що є кілька речей, які ніколи не зберігали б на поверхнях, щоб не захаращувати кухню.

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Блок ножів

Те, як зберігати певні кухонні предмети, кожен експерт радить по-різному. Та якщо у вас є альтернативне місце, поза полем зору, то завжди обирайте його. Це економить місце на стільниці.

Хоч блоки ножів, мабуть, і не найбільша скалка в оці, їх краще не залишати на прилавку. Вони збирають пил, бактерії та навіть цвіль, особливо коли їх зберігають у вологому стані,

– кажуть експерти.

Подумайте про зберігання ножів в органайзері та в шухляді. Якщо місця в тумбі немає, ви можете встановити настінний тримач, як на кухні нижче.

Кухонні ножі на спеціальному магніті / Фото Alamy

Засіб для миття посуду

На кожній кухні потрібен мийний засіб, але не всі обирають його правильно. Якщо ви хочете зберегти гарну естетику на кухні, то не ставте на стільниці магазинну пляшку.

Ніщо так не підриває репутації красиво оформленої кухні, як пляшка з мийним засом із супермаркету. Щоб зберегти вишуканий вигляд, перелийте його в стильний дозатор або взагалі заберіть з поверхні,

– радять дизайнери.

Це особливо корисна порада, якщо ваша раковина розташована в центрі робочого місця.

Паперові рушники

Деякі предмети на кухні завжди потрібні під рукою, це стосується, зокрема, паперових рушників.

Це обов'язкова річ на кухні, але вона не повинна захаращувати стільницю,

– наголошують фахівці.

Знайдіть спосіб зберігання в легкодоступному місці, але поза полем зору. Наприклад, можна встановити тримач на дверцятах нижньої шафи.