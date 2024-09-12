Обідній куточок акторки справді особливий, адже центром вона обрала старий відреставрований стіл, чим додала сільського шарму. А над ним висить пишна люстра в класичному стилі, яка теоретично не бала б тут бути. Памела Андерсон же довела, що на практиці це неймовірне поєднання.

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Затишний обідній куточок Памели Андерсон

Дизайнери кажуть, що немає нічого кращого за регенерованого дерев'яний виріб, щоб внести в інтер'єр сільську естетику. Андерсон вирішила поєднати свій відновлений стіл із м'якою канапою сучасного виробництва. А на задньому плані знаменитість повісила велику чорно-білу картину майже на всю стіну.

Відновлені предмети, такі як дерево, є одним із найпривабливіших елементів дизайну в сучасних інтер’єрах, викликаючи відчуття історії, майстерності та екологічності,

– каже дизайнерка із Вестчестера Ніна Ліхтенштейн.

Експертка зазначає, що ключ до успішного оформлення полягає в тому, щоб знайти правильний баланс між сільським декором і сучасним. Так простір матиме свіжий вигляд, а не застарілий.

Змішування матеріалів є чудовим способом досягти збалансованого вигляду. "Прозорі або кольорові скляні деталі – вази, чаші чи сучасні скульптури – чудово контрастують із деревиною", – наголошує експертка. Делікатні кристали на люстрі акторки є доказом цього.

Метали, особливо чорні матові, латунь або матовий нікель, додають відновленій деревині сучасного індустріального вигляду,

– додає Ліхтенштейн.

Це може бути скульптурна металева чаша або геометричний металевий свічник як центральний елемент на столі.