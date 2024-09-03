Найбільше увагу дизайнерів привернула одна деталь – мармурова задня панель. Саме вона, на їхню думку, є вічним трендом у цьому інтер'єрі.

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Розкішна кухня Камерон Діаз

Якщо 2023-й був роком кольорів і оздоблення кухонних шаф, то 2024-ий став "епохою" ефектних декоративних панелей. Камерон Діаз є серед знаменитостей, які схвалили цей тренд. Проте вона, мабуть, єдина, хто так вдало поєднав кольори та матеріали на своїй кухні.

Камерон Діаз готує вдома: дивіться відео

Задня панель на стіні акторки зроблена з якісного мармуру зі складним природним візерунком. Дизайнери переконують, що це "вічний тренд", адже через сторіччя він матиме такий же стильний і розкішний вигляд.

Ярлик "вічний тренд" слід використовувати помірковано, але у випадку з кухонною плиткою Кемерон Діаз це виправдано. Її задня панель справді залишатиметься вражаючою протягом десятиліть: спокійний нейтральний основний колір, ідеальний візерунок і, звичайно, той факт, що вона виготовлений з високоякісного матеріалу,

– каже фахівчиня Дженніфер Еберт.

На тлі мармуру ефектний вигляд має позолочена фурнітура. Такі деталі не варто упускати, адже саме вони додають родзинки загальному вигляду кухні. Кухня з позолотою одразу має дорожчий вигляд.