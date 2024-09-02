Коли мовиться про кухонні тренди, цей колір дизайнери називають завжди. Прикладом його правильного використання є інтер'єр зірки "Відчайдушних домогосподарок" Ванесси Вільямс.

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Який колір продовжує домінувати в дизайні кухонь

Кухонні шафи американська акторка та співачка обрала насиченого зеленого відтінку. Це одна з найяскравіших варіацій зеленого кольору, кажуть дизайнери.

Ванесса Вільямс готує на своїй кухні: дивіться відео

Насичений лісовий відтінок додає ще більшої глибини та вишуканості на кухні. До того ж це тренд, який не минає. Дизайнери кажуть, що у 2025 році він також буде в топі.

Минули ті часи, коли темні кольори на кухні та в житлових приміщеннях вважали похмурими. Темніші відтінки сірого, зеленого, синього і навіть чорного надають приміщенню витонченості та драматизму, особливо в поєднанні з ефектними металевими деталями та вдало розташованим освітленням,

– коментує дизайнерка салону кухонь у Лондоні Харві Джонс.

На кухні Ванесси Вільямс зелені шафи чудово збалансовані білою мармуровою панеллю та стільницями. Як варіант, ще можна поєднати темно-зелені шафи з темним мармуром на тлі білих стін, як показано на фото нижче.



Кухня з зеленими шафами та мармуровою стінкою / Фото Paul Massey

Зелений домінував як один із найпопулярніших кольорів кухні протягом останніх кількох років,

– каже Пол Дженкінсон, засновник англійського виробника меблів Lochanna Kitchens.

За його словами, це новий нейтральний колір з безмежжя відтінків: від глибоких лісових до заспокійливого оливкового та шавлієвого.