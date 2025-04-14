Нову залізничну станцію побудували у сільській місцевості Аріда, на південь від Осаки. Про це пише 24 Канал із посиланням на Independent.

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Що відомо про першу 3D-станцію

Це перший випадок в історії, коли за допомогою 3D-принтера виготовили залізничну станцію. Блоки до неї надрукували за 6 годин. А будівлю зібрали всього за ніч – між відправленням останнього поїзда та прибуттям першого наступного ранку.

Натомість традиційне будівництво тривало б 2 місяці, і коштувало б удвічі дорожче.

Готова конструкція має висоту 2,6 метра, а її площа – 30 квадратних метрів. Будівля є сейсмостійкою, тож не боїться землетрусів.



Нова залізнична станція в Аріді / Скриншот з відео

Ще залишилося встановити квиткові автомати та пристрої для зчитування карток. Тож очікується, що вона почне функціонувати у липні 2025 року

Після завершення внутрішнього оздоблення споруди стару дерев'яну станцію, яка прослужила понад 75 років, знесуть.

До слова, раніше ми повідомляли про те, що у Японії зроблять платний підйом на гору Фудзі.