Ціле село у Німеччині дешевше за квартиру в Лондоні: у чому нюанс

У Німеччині виставили на продаж ціле невелике село дешевше, ніж у середньому коштує квартира в Лондоні. Разом із 15 будівлями покупець отримає велику ділянку, однак перетворити комплекс на звичайне житло буде непросто.

Як в Німеччині продають село за 390 тисяч євро

Як пише Daily Mail, село в Тюрингії виставили на продаж за 390 тисяч євро. На території площею 24 тисячі квадратних метрів стоять 15 одноповерхових будівель приблизно по 100 квадратних метрів кожна, а також центральний корпус із колишньою їдальнею на 300 квадратних метрів.

Усі будівлі всередині повністю звільнили від старого оздоблення та облаштування, тому їх доведеться фактично робити заново. Водночас комплекс не залишився без базових комунікацій – до території вже підведені вода та електрика.

Село у Німеччині за 390 тисяч євро / Фото Daily Mail

З 1954 року тут жили учні місцевого металургійного підприємства, а згодом територію пристосували для відпочинку. Після 1990 року вона певний час пустувала, проте у 2000 році частину приміщень знову почали використовувати для проживання.

Земля лежить поза межами забудованої частини населеного пункту, а попереднє право на житлове використання втратило чинність через тривалу перерву. Тому просто повернути будівлям їхнє колишнє призначення не вийде.

Власник дізнався про це, коли захотів масштабніше відремонтувати комплекс і розвивати територію далі. Тоді з'ясувалося, що попереднє використання будівель для проживання не дає права заселяти їх і надалі без нових дозволів. Щоб знову використовувати комплекс як житло, доведеться отримати новий дозвіл або погодити новий план забудови.

Тому в оголошенні згадують і інші варіанти для цієї території, зокрема гостьові будинки, оздоровчий чи туристичний комплекс. Частину приміщень також пропонують використовувати для ночівлі під час багатоденних програм або семінарів.

Нагадаємо, в Австралії також виставили на продаж ціле містечко – Куладді у штаті Квінсленд. За 400 тисяч австралійських доларів продають чотирикімнатний будинок разом із пабом, мотелем, рестораном і магазином, а нині в містечку живуть лише двоє людей.