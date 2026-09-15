Знайшли квартиру для оренди – не платіть завдаток одразу: що перевірити перед заселенням

Під час оренди квартири ризик втратити гроші виникає ще до підписання договору, особливо якщо власник просить завдаток до перегляду житла. Щоб не натрапити на шахраїв, варто заздалегідь перевірити житло та самого орендодавця.

Що перевірити перед орендою квартири

Насамперед варто звернути увагу на ціну: якщо квартиру пропонують значно дешевше за схожі варіанти на ринку, це може бути ознакою фіктивного оголошення, розповіла у коментарі 24 Каналу адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус.

Також не варто також перераховувати завдаток або гарантійний платіж до того, як ви побачили житло та перевірили документи.

Під час огляду квартири потрібно попросити орендодавця показати оригінал паспорта та документ, який підтверджує право власності. Це може бути договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину або договір дарування. Фото чи копії таких документів, надіслані онлайн, самі по собі не підтверджують, що людина справді має право здавати це житло.

Інформацію про квартиру варто звірити з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Там можна перевірити, хто є власником, чи є інші співвласники, а також чи не накладені на нерухомість обтяження або арешт.

Якщо власників кілька, перед укладенням договору потрібно переконатися, що інші співвласники також погоджуються на оренду.

Коли квартиру здає представник власника, варто перевірити його довіреність, строк її дії та повноваження. Додатково орендодавця можна перевірити в Єдиному реєстрі боржників та пошукати інформацію про судові справи за його участю.

Що має бути в договорі та акті приймання-передачі

Договір найму житла потрібно укладати письмово. У ньому варто зазначити адресу квартири, строк оренди, розмір плати, строки та порядок розрахунків, а також умови, за яких договір можна розірвати достроково.

Гроші краще передавати лише після підписання договору. Якщо орендна плата надходить безготівково, можна переказувати її на IBAN власника та щоразу вказувати призначення платежу. Так у наймача залишатиметься підтвердження розрахунку.

Окремо варто скласти акт приймання-передачі квартири. У ньому фіксують стан житла, меблів і побутової техніки, а також усі пошкодження, які вже були на момент заселення. До передачі ключів потрібно записати й початкові показники лічильників.

Додатково квартиру можна сфотографувати або зняти на відео в день заселення в присутності власника. Особливу увагу варто приділити меблям, техніці та вже наявним дефектам. Це допоможе уникнути суперечок щодо пошкоджень, коли орендар виїжджатиме з квартири.

Нагадаємо, у деяких містах України молоді доводиться витрачати на оренду однокімнатної квартири понад половину потенційного доходу. Найбільше житло навантажує бюджет в Ужгороді та Львові, де на оренду може йти близько трьох чвертей заробітку.