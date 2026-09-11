Дорожче, ніж у Києві: скільки коштує оренда та купівля житла в Ужгороді

Орендувати однокімнатну квартиру в Ужгороді нині дорожче, ніж у будь-якому іншому місті України. Та й для покупців житло тут недешеве – однокімнатна квартира коштує в середньому 70 тисяч доларів.

Скільки коштує оренда житла в Ужгороді

За даними ЛУН, у вересні 2026 року оренда однокімнатної квартири в Ужгороді становить у середньому 29,1 тисячі гривень на місяць.

Нині Ужгород є найдорожчим містом України за вартістю оренди однокімнатного житла. Для порівняння, у Києві таку квартиру орендують у середньому за 18 тисяч гривень на місяць.

Високі ціни на оренду пов'язані, зокрема, з внутрішньою міграцією. Закарпаття вважають відносно безпечним регіоном, тому попит на житло в Ужгороді залишається високим. Водночас пропозиція скорочується – за рік кількість оголошень про оренду в Ужгороді зменшилася на 43%.

Значно дорожче коштує оренда окремого будинку: у середньому за таке житло в Ужгороді просять 62 тисячі гривень на місяць.

Які ціни на квартири на вторинному ринку Ужгорода

Однокімнатна квартира на вторинному ринку Ужгорода коштує в середньому 70,7 тисячі доларів.

За двокімнатну квартиру доведеться заплатити у середньому 100 тисяч доларів. Трикімнатна квартира коштує 113 тисяч доларів, а квартира з чотирма і більше кімнатами – близько 140 тисяч доларів.

На вторинному ринку будинків медіанна ціна в Ужгороді становить близько 1,1 тисячі доларів за квадратний метр. Медіанна площа такого будинку – 140 квадратних метрів. У Закарпатській області загалом медіанна ціна будинків становить 580 доларів за квадратний метр.

Скільки коштує квадратний метр житла в Ужгороді

На первинному ринку Ужгорода середня стартова ціна від забудовника становить 52,5 тисячі гривень за квадратний метр. Вартість квадратного метра помітно відрізняється залежно від класу житла.

У новобудовах економкласу медіанна стартова ціна становить 35,8 тисячі гривень за квадратний метр. У комфорт класі вона сягає 47,1 тисячі гривень, у бізнес-класі – 53,8 тисячі гривень за квадратний метр. Найдорожчим є житло преміумкласу – медіанна стартова ціна становить 76,2 тисячі гривень за квадратний метр.

Нагадаємо, трикімнатна квартира в одному районі Києва може коштувати дешевше, ніж однокімнатна в іншому. У вересні 2026 року медіанна вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку Києва становить 68,5 тисячі доларів.