Новобудови в Івано-Франківську дорожчають швидше за львівські: де житло дешевше

Первинне житло у Львові залишається одним із найдорожчих на заході України, але за темпами зростання цін місто поступається Івано-Франківську. За останній рік новобудови у Франківську подорожчали більш ніж на 25%.

Як змінилися ціни на новобудови у Львові та Франківську

За даними ЛУН, за останній рік житло в новобудовах Івано-Франківська здорожчало на чверть – з 35 800 до 45 000 гривень за квадратний метр. У Львові ціни зростали повільніше: за рік квадратний метр подорожчав на 16,3% – з 58 300 до 67 800 гривень.

Динаміка останніх місяців також підтверджує цю тенденцію. За пів року первинне житло у Франківську додало в ціні 12,5%, тоді як у Львові – 11,33%. Упродовж останнього місяця ринок в обох регіонах демонстрував відносну стабільність. Ціни в Івано-Франківську зросли на 2,51%, а у Львові – лише на 0,44%.

Скільки коштують новобудови різних класів

Попри швидше зростання цін у Франківську, вибір новобудов у Львові значно більший. Покупцям там пропонують квартири у 153 новобудовах, тоді як в Івано-Франківську – у 59.

Найдешевше квадратний метр у Франківську коштує в економ-класі – у середньому 29 600 гривень. У Львові за таке житло доведеться заплатити 42 000 гривень за метр. У комфорт-класі квадратний метр коштує 44 800 та 60 500 гривень відповідно.

В Івано-Франківську різниця між комфортом і бізнес-класом невелика. Квадратний метр у бізнес-сегменті коштує 46 800 гривень – лише на 2 000 гривень більше. У Львові житло бізнес-класу коштує в середньому 69 500 гривень за квадратний метр.

Найбільша різниця – у преміальному сегменті. У Франківську квадратний метр такого житла коштує 57 800 гривень, тоді як у Львові – 119 000 гривень, тобто більш ніж удвічі дорожче.

Нагадаємо, вартість квадратного метра житла в Україні суттєво відрізняється залежно від міста. У Києві за один квадратний метр доведеться заплатити майже 10 мінімальних зарплат, тоді як у найдешевших містах – лише близько двох.