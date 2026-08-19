Как изменились цены на новостройки во Львове и Франковске

По данным ЛУН, за последний год жилье в новостройках Ивано-Франковска подорожало на четверть – с 35 800 до 45 000 гривен за квадратный метр. Во Львове цены росли медленнее: за год квадратный метр подорожал на 16,3% – с 58 300 до 67 800 гривен.

Динамика последних месяцев также подтверждает эту тенденцию. За полгода первичное жилье во Франковске подорожало на 12,5%, тогда как во Львове – на 11,33%. В течение последнего месяца рынок в обоих регионах демонстрировал относительную стабильность. Цены в Ивано-Франковске выросли на 2,51%, а во Львове – лишь на 0,44%.

Сколько стоят новостройки разных классов

Несмотря на более быстрый рост цен в Франковске, выбор новостроек во Львове значительно шире. Покупателям там предлагают квартиры в 153 новостройках, тогда как в Ивано-Франковске – в 59.

Дешевле всего квадратный метр во Франковске стоит в эконом-классе – в среднем 29 600 гривен. Во Львове за такое жилье придется заплатить 42 000 гривен за метр. В комфорт-классе квадратный метр стоит 44 800 и 60 500 гривен соответственно.

В Ивано-Франковске разница между комфорт-классом и бизнес-классом невелика. Квадратный метр в бизнес-сегменте стоит 46 800 гривен – всего на 2 000 гривен больше. Во Львове жилье бизнес-класса стоит в среднем 69 500 гривен за квадратный метр.

Наибольшая разница – в премиальном сегменте. В Франковске квадратный метр такого жилья стоит 57 800 гривен, тогда как во Львове – 119 000 гривен, то есть более чем в два раза дороже.

Напомним, стоимость квадратного метра жилья в Украине существенно различается в зависимости от города. В Киеве за один квадратный метр придется заплатить почти 10 минимальных зарплат, тогда как в самых дешевых городах – всего около двух.