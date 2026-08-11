Где квадратный метр стоит дороже всего по отношению к минимальной зарплате

По данным исследования OLX Недвижимость, больше всего за квадратный метр придется заплатить в Киеве. В июле 2026 года его медианная стоимость на вторичном рынке составляла 85,2 тысячи гривен. Это почти 10 минимальных зарплат, а за год жилье подорожало на 14%.

Во Львове квадратный метр стоит 73,8 тысячи гривен, или около 8,5 минимальных зарплат. За год медианная цена выросла на 24%.

В Виннице стоимость квадратного метра составляет 59,9 тысячи гривен, или почти 7 минимальных зарплат. За год цена выросла на 28%. В Ужгороде квадратный метр стоит 58,2 тысячи гривен, для его покупки требуется около 6,7 минимальных зарплат. За год жилье подорожало на 30%.

Пятерку замыкает Ивано-Франковск. Здесь квадратный метр стоит 56,2 тысячи гривен, или около 6,5 минимальных зарплат. За год медианная цена выросла на 31%.

Где на квадратный метр достаточно 2–4 минимальных зарплат

В Днепре и Чернигове на квадратный метр требуется около 4,2 минимальной зарплаты. Медианная цена составляет 365 тысяч гривен и 36,2 тысячи гривен соответственно. За год жилье в Днепре подорожало на 15%, а в Чернигове – на 6%.

В Харькове квадратный метр стоит 31,9 тысячи гривен, или около 3,6 минимальной зарплаты. В Сумах – 28,1 тысячи гривен, а для покупки требуется около 3,2 минимальной зарплаты. За год цены выросли на 14% и 30% соответственно.

В Николаеве квадратный метр стоит 26,9 тысячи гривен, или около 3 минимальных зарплат. За год медианная цена выросла на 13%. В Запорожье за квадратный метр просят 21,4 тысячи гривен, что равно примерно 2,4 минимальной зарплаты. За год жилье подорожало на 11%.

Самый дешевый квадратный метр среди этих городов – в Херсоне. Его медианная стоимость составляет 16,5 тысячи гривен, или около 2 минимальных зарплат. За год цена снизилась на 4%, и это единственное падение среди городов в этом рейтинге.

Напомним, ипотечный рынок в Украине в первом полугодии 2026 года продолжил расти, однако большинство новых кредитов на жилье по-прежнему приходится на государственную программу "еОселя". В рамках этой программы выдается 93% новых ипотечных кредитов, тогда как обычные банковские кредиты на жилье остаются менее распространенными.