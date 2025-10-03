Президент Дональд Трамп зобов'язав будувати усі федеральні споруди у США в класичному стилі. Проте деякі конгресмени виступають проти такої ініціативи, називаючи її проявом диктатури.

Чому критикують наміри Трампа?

З різкою критикою архітектурних мандатів Трампа виступила конгресвумен Діна Тайтус, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dezeen.

Діна Тайтус конгресвумен США Я твердо переконана, що архітектура – це спосіб відображати багато культурних цінностей.

Демократка від Невади очолила спроби конгресменів протистояти планам Трампа зробити класичну архітектуру переважним стилем для усіх громадських будівель у США.

Зокрема, вона подала до Конгресу законопроєкт Democracy in Design Act, який закріплює норми, що надають громадам право впливати на рішення щодо дизайну урядових будівель.

Зауважимо! У серпні, за даними Bloomberg, Трамп підписав указ про встановлення класичної архітектури як кращого стилю для громадських будівель США. Представники Республіканської партії вже заявили, що готують законопроєкт для закріплення рішення Трампа.

Тайтус же вважає, що такими діями Трамп "підриває історію" США та різноманітність американського суспільства.

Я не вважаю, що всі мають будувати однаково, адже ми різні, так само як різні наша історія, культура, кухня і музика. Це вкладається в загальну картину підриву історії Америки, яку проводить Трамп – від музеїв і національних парків до військових баз і пам’ятників. Це те, що роблять диктатори, але не те, що ми маємо робити в демократії,

– наголосила конгресвумен.

Окрім того, вона вважає, що потрібно додати механізм громадського обговорення щодо будівництва державних об'єктів., адже громадський голос важливий у цьому питанні.

Тайтус також розкритикувала нещодавнє рішення Трампа збудувати неокласичну бальну залу в східному крилі Білого дому.

Це спроба зробити щось пишне, перетворити Білий дім із "будинку народу" на щось на кшталт Мар-а-Лаго, щоб відповідало його псевдокоролівським амбіціям,

– вважає демократка.

Важливо! Зараз законопроєкт Тайтус про право громад вирішувати долю будівель знаходиться на розгляді в Палаті представників, паралельно документ внесений до Сенату. Щоб проєкт став законом, обидві версії мають узгодити та подати на підпис президенту.

Що відомо про будівництво бальної зали у Білому домі?